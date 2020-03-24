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Футбольное видео: Телепередачи

Профутбол от 22.03.20
 24 марта 2020
Футбол на паузе — когда восстановятся крупнейшие мировые чемпионаты и какая судьба ждет украинскую Премьер-лигу после карантина. УЕФА приняла решение о переносе Евро 2020 на следующий год — какие изменения могут произойти за это время со сборной Украины и на руку ли нам отсрочка соревнования? Чем занимаются Андрей Лунин на карантине в Испании и Владислав Дубинчак в Украине, как футболисты призывают болельщиков беречь здоровье и оставаться дома — подробнее об этом и другом смотрите в полном выпуске.

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Коммент. Шоу #3
Коммент. Шоу #3
24 марта 2020
Коммент. Шоу #2
Коммент. Шоу #2
24 марта 2020
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14 марта 2020
Зенит - Урал 7:1
Зенит - Урал 7:1

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