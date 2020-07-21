Футбольное видео: Телепередачи

Динамо занимает второе место и попадает в Лигу чемпионов. Заря благодаря невероятному голу Дмитрия Хомченовского проходит в групповой раунд Лиги Европы. Десна будет бороться за право выйти в группу Лиги Европы. Все о матчах 32 тура чемпионата Украины: Колос побеждает Динамо 2:0. СК Днепр-1 добыли домашнюю победу над Ворсклой 3:0. Мариуполь выиграл Львов 0:2. Заря в домашнем матче сыграла вничью с Десной 1:1. Александрия и Шахтер поделили очки 2:2. Подробнее об этом и другом смотрите в полном выпуске.