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Футбольное видео: Телепередачи

Профутбол за 19.07.2020
 21 июля 2020
Динамо занимает второе место и попадает в Лигу чемпионов. Заря благодаря невероятному голу Дмитрия Хомченовского проходит в групповой раунд Лиги Европы. Десна будет бороться за право выйти в группу Лиги Европы. Все о матчах 32 тура чемпионата Украины: Колос побеждает Динамо 2:0. СК Днепр-1 добыли домашнюю победу над Ворсклой 3:0. Мариуполь выиграл Львов 0:2. Заря в домашнем матче сыграла вничью с Десной 1:1. Александрия и Шахтер поделили очки 2:2. Подробнее об этом и другом смотрите в полном выпуске.

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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0
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Брайтон - Ньюкасл Юнайтед 0:0
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19 июля 2020
Гимарайнш - Маритиму 1:0
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Белененсеш - Жил Висенте 1:0
Белененсеш - Жил Висенте 1:0
19 июля 2020
Наполи - Удинезе 2:1
Наполи - Удинезе 2:1
19 июля 2020
Фиорентина - Торино 2:0
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19 июля 2020
Брешия - СПАЛ 2:1
Брешия - СПАЛ 2:1
19 июля 2020
Краснодар — Динамо Москва 0:2
Краснодар — Динамо Москва 0:2
19 июля 2020
Дженоа - Лечче 2:1
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Колос - Динамо Киев 2:0

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