Новости футбола

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22.06.2020 19:00
ЕВРО-2020. Украина - Австрия
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14.06.2020 21:00
ЕВРО-2020. Голландия - Украина
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30.05.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
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27.05.2020 21:00
Финал Лиги Европы
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28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
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22.03.2020 14:00
Баскетбол. Запоріжжя - Харківські Соколи
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20.03.2020 18:00
Баскетбол. Запоріжжя - Дніпро
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19.03.2020 19:55
Шахтер - Вольфсбург
» Продажа билетов онлайн
19.03.2020 13:30
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
19.03.2020 13:00
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Днепра)
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19.03.2020 12:30
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Сумы)
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19.03.2020 11:30
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Запорожья)
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19.03.2020 11:00
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Кременчуга)
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19.03.2020 10:00
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Кривого Рога)
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19.03.2020 00:30
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
18.03.2020 23:30
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Херсона)
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18.03.2020 22:30
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
18.03.2020 20:00
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Винницы)
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18.03.2020 20:00
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Одессы)
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18.03.2020 17:00
Шахтер - Вольфсбург (фан-тур из Хмельницкого)
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12.03.2020 18:00
Гандбол. Мотор - БГК им.Мешкова
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Баскетбол. Харьковские Соколы - Киев-Баскет
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Новости футбола

Регистрация в ПокерМатч – как создать и верифицировать аккаунт в покер-руме
 6 марта 2020 11:34
Регистрация в ПокерМатч – как создать и верифицировать аккаунт в покер-руме
Создание профиля в ПокерМатч
Регистрация в ПокерМатч – как создать и верифицировать аккаунт в покер-руме
Верификация в ПокерМатч
Регистрация в ПокерМатч – как создать и верифицировать аккаунт в покер-руме
Бонусы в ПокерМатч
Создание профиля в ПокерМатч – простая процедура, которая выполняется в 4 шага за 5 минут. Но чтобы играть на деньги и беспрепятственно выводить их, игроки должны пройти верификацию. Администрация PokerMatch максимально упростила обе процедура, так что с эти справятся даже малосведущие пользователи ПК.

Особенности создания игрового профиля в ПокерМатч

Регистрация в ПокерМатч открывает для посетителей рума массу возможностей. Зарегистрированные игроки имеют право участвовать в программе лояльности, получать бонусы, играть на реальные деньги. В статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию и верификации игрового профиля.

Как зарегистрироваться в PokerMatch

В большинстве покерных комнат процедура создания аккаунта примерно одинаковая. Но ПокерМатч постарался максимально упростить ее, поэтому избавил посетителей от необходимости введения личных данных.

    Регистрация осуществляется буквально в 4 шага:
  • Шаг 1. Зайдите в настройки браузера и очистите cookies. Если вы не знаете, как это делается, тогда просто воспользуйтесь альтернативным новым браузером. Этот шаг гарантирует посетителям получение положенных бонусов.
  • Шаг 2. Посетите официальный сайт PokerMatch. На основной странице кликните на кнопку «Регистрация», которая располагается в верхнем правом углу.
  • Шаг 3. В появившейся форме укажите e-mail, выберите подходящую валюту, придумайте пароль. Если у вас есть промокод, скопируйте его в соответствующую графу. Затем поставьте галочку напротив соглашения с правилами рума, укажите капчу и кликните на кнопку «Зарегистрироваться».
  • Шаг 4. Зайдите на e-mail и отыщите приветственное письмо от рума ПокерМатч. Для подтверждения аккаунта просто перейдите по указанной в нем ссылке.

После регистрации вы можете начинать игру с браузерной, мобильной или стационарной версии покер-рума. Функционал ПО во всех случаях одинаковый, так вы можете выбрать вариант, который максимально вас устраивает.

Для чего нужна верификация?

Верификация в ПокерМатч – процедура идентификации личности игрока, гарантирующая соблюдением принципов честной игры. Администрацией запрещен мультиаккаунтинг и игра на деньги несовершеннолетними. При введении личных данных операторы могут убедиться в том, что игроку уже исполнилось 18 лет, и это единственный его игровой профиль в покер-руме. Без верификации вы не сможете выводить выигранные деньги, участвовать в некоторых бонусных программах.

Как пройти верификацию?

    Процедура идентификации личности очень простая и не занимает много времени:
  1. Заполните свой профиль. Зайдите во вкладку «Мой профиль», напишите данные во всех обязательных полях. Указывайте только личную информацию – адрес проживания, имя и фамилию, пол, индекс и т.д. После этого кликните на кнопку «Сохранить».
  2. Отправьте скан-копии документов. Зайдите во вкладку «Верификация», после чего нажмите на «Обзор». Прикрепите фото или скан-копии водительских прав или паспорта – первых двух страниц. Игрокам в возрасте после 45 лет нужно сфотографировать еще и третий разворот паспорта. Затем кликните на кнопку «Загрузить».
  3. Привязка карты. Если вы впоследствии будете выводить средства на банковскую карту, тогда зайдите в соответствующий раздел. Прикрепите фото карты с обеих сторон. Обязательно закройте чем-то средние 8 цифр на лицевой стороне и CVV-код – на обратной.

В большинстве случаев верификация аккаунта занимает не более 3 суток. Если с момента отправки документов прошло более 7 дней, напишите в техподдержку.

Приветственный бонус в ПокерМатч

Новичкам полагается бездеп в размере 200 гривен только за создание игрового профиля.

    Чтобы получить бонусные деньги, необходимо:
  1. Создать аккаунт;
  2. Подтвердить профиль, перейдя по ссылке в приветственном письме;
  3. Написать в онлайн-чат о желании получить бонусные 200 гривен.

Как начисляются бонусы

Половина средств – 100 гривен – поступают на счет в виде кэша. На эти деньги вы можете делать ставки в играх. А еще 100 гривен предназначены для игры в турнирных соревнованиях. Бонусные средства позволяют новичкам без всякого риска стартовать в игре и накопить банкролл. Для зачисления денег не нужно выполнять никаких дополнительных действий – пополнять баланс, зарабатывать очки.

Как видите, регистрация в ПокерМатч – простая процедура, так что не теряйте времени и создавайте профиль в одном из лучших украинских румов!
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