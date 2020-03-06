Новости футбола

Создание профиля в ПокерМатч Верификация в ПокерМатч Бонусы в ПокерМатч

Создание профиля в ПокерМатч – простая процедура, которая выполняется в 4 шага за 5 минут. Но чтобы играть на деньги и беспрепятственно выводить их, игроки должны пройти верификацию. Администрация PokerMatch максимально упростила обе процедура, так что с эти справятся даже малосведущие пользователи ПК.

Особенности создания игрового профиля в ПокерМатч

Регистрация в ПокерМатч открывает для посетителей рума массу возможностей. Зарегистрированные игроки имеют право участвовать в программе лояльности, получать бонусы, играть на реальные деньги. В статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию и верификации игрового профиля.



Как зарегистрироваться в PokerMatch

В большинстве покерных комнат процедура создания аккаунта примерно одинаковая. Но ПокерМатч постарался максимально упростить ее, поэтому избавил посетителей от необходимости введения личных данных.



Регистрация осуществляется буквально в 4 шага:

Шаг 1. Зайдите в настройки браузера и очистите cookies. Если вы не знаете, как это делается, тогда просто воспользуйтесь альтернативным новым браузером. Этот шаг гарантирует посетителям получение положенных бонусов.



Зайдите в настройки браузера и очистите cookies. Если вы не знаете, как это делается, тогда просто воспользуйтесь альтернативным новым браузером. Этот шаг гарантирует посетителям получение положенных бонусов. Шаг 2. Посетите официальный сайт PokerMatch. На основной странице кликните на кнопку «Регистрация», которая располагается в верхнем правом углу.



Посетите официальный сайт PokerMatch. На основной странице кликните на кнопку «Регистрация», которая располагается в верхнем правом углу. Шаг 3. В появившейся форме укажите e-mail, выберите подходящую валюту, придумайте пароль. Если у вас есть промокод, скопируйте его в соответствующую графу. Затем поставьте галочку напротив соглашения с правилами рума, укажите капчу и кликните на кнопку «Зарегистрироваться».



В появившейся форме укажите e-mail, выберите подходящую валюту, придумайте пароль. Если у вас есть промокод, скопируйте его в соответствующую графу. Затем поставьте галочку напротив соглашения с правилами рума, укажите капчу и кликните на кнопку «Зарегистрироваться». Шаг 4. Зайдите на e-mail и отыщите приветственное письмо от рума ПокерМатч. Для подтверждения аккаунта просто перейдите по указанной в нем ссылке.

Для чего нужна верификация?

После регистрации вы можете начинать игру с браузерной, мобильной или стационарной версии покер-рума. Функционал ПО во всех случаях одинаковый, так вы можете выбрать вариант, который максимально вас устраивает.

Верификация в ПокерМатч – процедура идентификации личности игрока, гарантирующая соблюдением принципов честной игры. Администрацией запрещен мультиаккаунтинг и игра на деньги несовершеннолетними. При введении личных данных операторы могут убедиться в том, что игроку уже исполнилось 18 лет, и это единственный его игровой профиль в покер-руме. Без верификации вы не сможете выводить выигранные деньги, участвовать в некоторых бонусных программах.



Как пройти верификацию?

Процедура идентификации личности очень простая и не занимает много времени: Заполните свой профиль. Зайдите во вкладку «Мой профиль», напишите данные во всех обязательных полях. Указывайте только личную информацию – адрес проживания, имя и фамилию, пол, индекс и т.д. После этого кликните на кнопку «Сохранить». Отправьте скан-копии документов. Зайдите во вкладку «Верификация», после чего нажмите на «Обзор». Прикрепите фото или скан-копии водительских прав или паспорта – первых двух страниц. Игрокам в возрасте после 45 лет нужно сфотографировать еще и третий разворот паспорта. Затем кликните на кнопку «Загрузить». Привязка карты. Если вы впоследствии будете выводить средства на банковскую карту, тогда зайдите в соответствующий раздел. Прикрепите фото карты с обеих сторон. Обязательно закройте чем-то средние 8 цифр на лицевой стороне и CVV-код – на обратной.

Приветственный бонус в ПокерМатч

В большинстве случаев верификация аккаунта занимает не более 3 суток. Если с момента отправки документов прошло более 7 дней, напишите в техподдержку.

Новичкам полагается бездеп в размере 200 гривен только за создание игрового профиля.

Чтобы получить бонусные деньги, необходимо: Создать аккаунт; Подтвердить профиль, перейдя по ссылке в приветственном письме; Написать в онлайн-чат о желании получить бонусные 200 гривен.

Как начисляются бонусы

Половина средств – 100 гривен – поступают на счет в виде кэша. На эти деньги вы можете делать ставки в играх. А еще 100 гривен предназначены для игры в турнирных соревнованиях. Бонусные средства позволяют новичкам без всякого риска стартовать в игре и накопить банкролл. Для зачисления денег не нужно выполнять никаких дополнительных действий – пополнять баланс, зарабатывать очки.



Как видите, регистрация в ПокерМатч – простая процедура, так что не теряйте времени и создавайте профиль в одном из лучших украинских румов!

