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Новости футбола

Официальное сообщение Карпат: Мы не будем оспаривать техническое поражение
 30 мая 2020 17:48 |
Официальное сообщение Карпат: Мы не будем оспаривать техническое поражение
Львовский клуб выразил свою позицию насчет матча с "Мариуполем". Сегодня было принято решение, что матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится из-за того, что в стане "львов" был найден коронавирус.

Львовский клуб опубликовал на своем официальном сайте позицию по этому вопросу.

"Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, который страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб. Накануне матча против "Мариуполя" мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации.

Однако "Карпаты" не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы. "Карпаты", как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и имеет намерение обзавестись ругательствами и репостами, придумывая самые разные версии относительно якобы нашего желания сорвать чемпионат. Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать "Карпатам" техническое поражение из-за непроведенного матча против "Мариуполя", мы никоим образом такую ??позицию оспаривать не будем.

Руководство УПЛ прекрасно знает, сколько работы было выполнено "Карпатами" для того, чтобы получить разрешение на организацию воскресного матча. В последние дни работниками клуба было проведено множество встреч и отправлено немало писем.

Сохранение места в элитном дивизионе – приоритетная задача для "Карпат". Но только в том случае, когда игроки и тренеры получат необходимый результат на футбольном поле. Мы готовы играть, биться и доказывать право сохранить место в УПЛ исключительно в рамках честной игры", – говорится в официальном сообщении "Карпат".
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