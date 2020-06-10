Новости футбола

В Европе готовят ряд громких сделок. При этом на прошлой неделе был риск, что “Барселона” переживет очередную неудачу – у нее не было денег на полный выкуп Лаутаро Мартинеса. Отдавать за парня 111 миллионов , пусть и это фактически рыночная цена, у “сине-гранатовых” не было финансовых возможностей из-за пандемии коронавируса. Но, похоже, дело сдвигается с очередной “мертвой точки”… “Интер” уже ведет переговоры с защитниками “кулес”. Кажется, все ближе вариант “деньги плюс игрок”. “Барса” постарается наскрести 80 миллионов “живых” средств. Остальной компенсацией должен стать или Хуниор Фирпо, или Нельсон Семеду. И итальянцы якобы уже начали переговоры с обоими футболистами. Первый якобы хотел бы остаться на “Камп Ноу”, но в Италии ему предлагают и более высокую зарплату, и гарантию более насыщенной игровой практики. Кроме того, продолжаются “торги” с “Барселоной”. “Нерадзурри” не считает разумным тратить 0 миллионов, пусть и условно (в рамках обмена на Лаутаро), на запасного левого защитника, не выигравшего конкуренцию у возрастного Альбы. Португалец склонялся к переезду в Премьер-Лигу Англии, прежде всего в “Манчестер Сити”. Но ему льстит интерес со стороны Антонио Конте. Семеду считает его сильным тактиком, и не против попробовать поработать под его руководством.



Антонио Конте “оформил” с нападающим “прощальный договор”. Нападающий пообщался в тренером. Он прямо заявил Конте, что хотел бы отправиться поскорее в “Барселоны”, более того, попросил отклонять прочие предложение, в том числе от клубов АПЛ. “Граф” пообещал не отговаривать и не мешать Мартинесу, но в обмен на то, что 22-летний форвард проявит максимальную самоотдачу во все время, которую аргентинец еще сыграет на “Джузеппе Меацца”. Тренера беспокоит, что аргентинцу слухи о переходе будут мешать сосредотачиваться на работе в нынешней команде. Благодарный игрок, по данным инсайдеров, гарантировал наставнику, что у того не будет претензий. Форвард пообещал работать столь же усердно на тренировках и в играх, что и всегда.



Руководство клуба уже имеет план на случай продажи Лаутаро. Генеральный директор “Интера” тоже прокомментировал возможное расставание с одним из ключевых игроков команды. Беппе Маротта не видит в этом драмы или трагедии. Он заверяет, что в таком случае Мартинеса на “Джузеппе Меацца” сменит игрок топового уровня. Так что “черно-синие” не останутся внакладе.



Вряд ли это будет Федерико Кьеза. В “Интере” симпатизируют молодому итальянскому таланту. Но, похоже, клуб выходит из переговоров о его трансфере. Во-первых, лидер “Фиорентины” просто слишком дорог. За него Рокко Коммиссо, владелец “фиалок”, хочет получить не менее 60 миллионов. Причем желал бы отправить 22-летнего парня за границу, а не усиливал кого-то из грандов Серии А. Во-вторых, сам Кьеза-младший обо всем уже договорился… с “Ювентусом”, согласовав личный контракт с 5-миллионным годовым окладом. В “Интере” такого не могут продублировать…



Конте может воссоединиться с Моратой. В свое время Альваро был куплен в Лондон по настоянию Антонио. Сейчас форвард играет (не особо стабильно) в “Атлетико”, но, оказывается, до сих пор принадлежит “Челси”. Скорее всего, “матрасники” все же выкупят нападающего – соглашением предусмотрено, что на это нужно будет потратить 55 миллионов. Но не исключено, что испанец снова не задержится в Мадриде, а вернется в Италию, где когда-то был хорош в “Ювентусе”. Хотя сам он вроде бы всем доволен у Симеоне.



Трансфер может решить судьбу Кавани. Эдинсона еще зимой “сватали” в “Атлетико”. Тогда не получилось, в том числе из-за нежелания ПСЖ отпускать ветерана. Сейчас уругваец уже стал свободным агентом, и волен свободно выбирать себе новый клуб. Любопытно, что, помимо “матрасников” и “Ньюкасла“, в качестве возможной следующий команды фигурировал и “Интер”.