Новости футбола

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
Алиев опубликовал результаты теста на коронавирус
fanat.ua » Новости
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Магнит "Фуэнлабрада"

Подробнее...
Магнит "Эстремадура" Альмендралехо

Подробнее...
Магнит "Динамо-Авто" Тирасполь

Подробнее...
Магнит "Сфынтул Георге" Суручень

Подробнее...
Значок "Королевская бельгийская футбольная ассоциация"

Подробнее...
Значок "Венгерская футбольная федерация" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Немецкий футбольный союз"

Подробнее...
Магнит "Кишварда"

Подробнее...
Магнит "Родез"

Подробнее...
Магнит "Гоу Эхед Иглс" Девентер

Подробнее...
Значок "Футбольная ассоциация Исландии"

Подробнее...
Значок "Кипрская федерация футбола"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Стратегии ставок на спорт

» Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Новости футбола

Переход Лаутаро Мартинеса может запустить цепочку других трансферов
 10 июня 2020 14:42 |
Переход Лаутаро Мартинеса может запустить цепочку других трансферов
В Европе готовят ряд громких сделок. При этом на прошлой неделе был риск, что “Барселона” переживет очередную неудачу – у нее не было денег на полный выкуп Лаутаро Мартинеса. Отдавать за парня 111 миллионов, пусть и это фактически рыночная цена, у “сине-гранатовых” не было финансовых возможностей из-за пандемии коронавируса. Но, похоже, дело сдвигается с очередной “мертвой точки”…

“Интер” уже ведет переговоры с защитниками “кулес”. Кажется, все ближе вариант “деньги плюс игрок”. “Барса” постарается наскрести 80 миллионов “живых” средств. Остальной компенсацией должен стать или Хуниор Фирпо, или Нельсон Семеду. И итальянцы якобы уже начали переговоры с обоими футболистами. Первый якобы хотел бы остаться на “Камп Ноу”, но в Италии ему предлагают и более высокую зарплату, и гарантию более насыщенной игровой практики. Кроме того, продолжаются “торги” с “Барселоной”. “Нерадзурри” не считает разумным тратить 0 миллионов, пусть и условно (в рамках обмена на Лаутаро), на запасного левого защитника, не выигравшего конкуренцию у возрастного Альбы. Португалец склонялся к переезду в Премьер-Лигу Англии, прежде всего в “Манчестер Сити”. Но ему льстит интерес со стороны Антонио Конте. Семеду считает его сильным тактиком, и не против попробовать поработать под его руководством.

Антонио Конте “оформил” с нападающим “прощальный договор”. Нападающий пообщался в тренером. Он прямо заявил Конте, что хотел бы отправиться поскорее в “Барселоны”, более того, попросил отклонять прочие предложение, в том числе от клубов АПЛ. “Граф” пообещал не отговаривать и не мешать Мартинесу, но в обмен на то, что 22-летний форвард проявит максимальную самоотдачу во все время, которую аргентинец еще сыграет на “Джузеппе Меацца”. Тренера беспокоит, что аргентинцу слухи о переходе будут мешать сосредотачиваться на работе в нынешней команде. Благодарный игрок, по данным инсайдеров, гарантировал наставнику, что у того не будет претензий. Форвард пообещал работать столь же усердно на тренировках и в играх, что и всегда.

Руководство клуба уже имеет план на случай продажи Лаутаро. Генеральный директор “Интера” тоже прокомментировал возможное расставание с одним из ключевых игроков команды. Беппе Маротта не видит в этом драмы или трагедии. Он заверяет, что в таком случае Мартинеса на “Джузеппе Меацца” сменит игрок топового уровня. Так что “черно-синие” не останутся внакладе.

Вряд ли это будет Федерико Кьеза. В “Интере” симпатизируют молодому итальянскому таланту. Но, похоже, клуб выходит из переговоров о его трансфере. Во-первых, лидер “Фиорентины” просто слишком дорог. За него Рокко Коммиссо, владелец “фиалок”, хочет получить не менее 60 миллионов. Причем желал бы отправить 22-летнего парня за границу, а не усиливал кого-то из грандов Серии А. Во-вторых, сам Кьеза-младший обо всем уже договорился… с “Ювентусом”, согласовав личный контракт с 5-миллионным годовым окладом. В “Интере” такого не могут продублировать…

Конте может воссоединиться с Моратой. В свое время Альваро был куплен в Лондон по настоянию Антонио. Сейчас форвард играет (не особо стабильно) в “Атлетико”, но, оказывается, до сих пор принадлежит “Челси”. Скорее всего, “матрасники” все же выкупят нападающего – соглашением предусмотрено, что на это нужно будет потратить 55 миллионов. Но не исключено, что испанец снова не задержится в Мадриде, а вернется в Италию, где когда-то был хорош в “Ювентусе”. Хотя сам он вроде бы всем доволен у Симеоне.

Трансфер может решить судьбу Кавани. Эдинсона еще зимой “сватали” в “Атлетико”. Тогда не получилось, в том числе из-за нежелания ПСЖ отпускать ветерана. Сейчас уругваец уже стал свободным агентом, и волен свободно выбирать себе новый клуб. Любопытно, что, помимо “матрасников” и “Ньюкасла“, в качестве возможной следующий команды фигурировал и “Интер”.

Читайте также:

Реал с Жозе Моуриньо
Почему Английская Премьер-лига ужесточила правила покупки клубов?
Донецкий «Металлург» - есть ли перспективы?
Готовность к Евро-2012 на востоке страны
Уроки мундиалей, или что можно использовать в Украине
Зарубежные футболисты с украинскими корнями
Зенит в карьере Семака
Играет сборная Украины по футболу, а трибуны пустые
Интернет реклама и продвижение сайтов: типы и особенности
Как выбрать горный велосипед по раме
Внезапная смерть в спорте и пути ее предупреждения
Ведущие гостиничные сети намерены построить отели в Донецке к Евро-2012
Евро-2012: фанаты не смогут попасть на стадион
Бразильский спецназ объявил войну местным наркобаронам
Учеба в США
Вода и спорт – понятия неразделимые
Полет на воздушном шаре
Юрий Жирков. Шаги к успеху
Туры по Испании в Бадалону
Какую сумку выбрать для путешествий?
Челси и Арсенал
История возникновения и развития букмекерства
Спортдосуг – футбольные прогнозы
Как правильно делать ставки в букмекерской конторе
Спортивные ставки на футбол с участием Боснии пока не принимаются
Часы: в мире интересного
Как выбрать гостиницу в Киеве на период проведения Евро 2012?
Налкром
Тренировочный процесс: вопросы получения энергии атлетами
Кардиотренажеры: Орбитрек, Беговая дорожка, Велотренажер
Изменчивые правила футбола
Пошагово о том, как делаются прогнозы на спорт
Чемпионский марш «аристократов»: «Челси» вернулся на вершину
Скрупулезный подход
Особенности футбольных онлайн ставок
Качественный Китай. Правда или вымысел?
Футбольный клуб «Wigan Athletic» среди первых…
Чемпионат Украины выходит на новый уровень
Необходимость изменения систем контроля судейства в современном футболе
Покорится ли Руни отметка в 50 забитых голов в сборной Англии?
Применение полимерной сетки в процессе ухода за насаждениями
Букмекерская контора и анализ линии перед ставкой на спорт
Руководство футбольного клуба «Сампдория» не собирается увольнять главного тренера Феррару
«Наполи» не собирается продавать Эдинсона Кавани менее чем за 50 миллионов евро
Самостоятельные туры по Японии в Саппоро
Московский Спартак олицетворяет футбол онлайн в России?
Что изменилось в сборной России с приходом Фабио Капелло?
5 европейских сборных, проваливших старт отборочного раунда ЧМ-2014
5 игроков из Чемпионшипа, которые зимой могут оказаться в Премьер-лиге
Популярность катамаранов из пластмассы производства aktiv-sports.ru
Ракетка для игрока, а не игрок для ракетки
Футбол с Хрумом
Самый быстрый футболист на планете
Жизнь должна быть веселой!
Спортивное питание под лицензирование не попадет
Выбираем городской велосипед для отдыха
"МЕ-ТЕ-ОР СЕРВИС": выгодная аренда стульев, аренда проектора!
Рафаэл ван дер Варт: «Не думал, что Бэйл стоит 100 млн евро»
В Днепропетровске плавали бочки, теннисные столы и мешки с мусором
Коррупция в украинском футболе, или как в ФФУ делают "позу страуса"
Какое шампанское будут открывать на мундиале?

  На что поставить 
11.06.2020 23:00
Севилья – Бетис
» Бесплатный прогноз
10.06.2020 23:30
Порту – Маритиму
» Бесплатный прогноз
10.06.2020 21:45
Бавария – Айнтрахт (Франкфурт)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
10.06.2020 21:45
Бавария — Айнтрахт Фр
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
11 июня 2020
Бундеслига. ТОП-10 молодых бомбардиров
Бундеслига. ТОП-10 молодых бомбардиров
10 июня 2020
Порту – Маритиму 1:0
Порту – Маритиму 1:0
10 июня 2020
Портимоненси - Бенфика 2:2
Портимоненси - Бенфика 2:2
10 июня 2020
Сетубал - Санта Клара 2:2
Сетубал - Санта Клара 2:2
10 июня 2020
Томас Мюллер. Все ассисты в 2019/20
Томас Мюллер. Все ассисты в 2019/20
10 июня 2020
Крутые голы детей футболистов
Крутые голы детей футболистов
10 июня 2020
Евгений Хачериди. Удаления испортили карьеру
Евгений Хачериди. Удаления испортили карьеру
10 июня 2020
Юрген Клопп. От Глаттена до Ливерпуля
Юрген Клопп. От Глаттена до Ливерпуля
10 июня 2020
Гарри Кейн: лучшее в 2019/20
Гарри Кейн: лучшее в 2019/20
10 июня 2020
АПЛ 2019/20. Лучшие голы
АПЛ 2019/20. Лучшие голы
9 июня 2020
Жил Висенте - Фамаликан 1:3
Жил Висенте - Фамаликан 1:3
9 июня 2020
Ингулец: просмотр нового вратаря
Ингулец: просмотр нового вратаря
9 июня 2020
Крутые скиллы тренеров
Крутые скиллы тренеров
9 июня 2020
ТОП-10 голов Дэйли Блинда за Аякс
ТОП-10 голов Дэйли Блинда за Аякс
9 июня 2020
Милан – Динамо. Как Шевченко играл против киевлян
Милан – Динамо. Как Шевченко играл против киевлян
9 июня 2020
ТОП-10 голов Арьена Роббена за ПСВ
ТОП-10 голов Арьена Роббена за ПСВ
9 июня 2020
Мусса Сиссоко: лучшее в сезоне 2019/20
Мусса Сиссоко: лучшее в сезоне 2019/20
9 июня 2020
Сассуоло. Лучшее в 2019/20
Сассуоло. Лучшее в 2019/20
9 июня 2020
Циганик LIVE. Шевченко і новий контракт зі збірною. Чи буде в Динамо новий тренер?
Циганик LIVE. Шевченко і новий контракт зі збірною. Чи буде в Динамо новий тренер?
9 июня 2020
Сумасшедшие голы на тренировках
Сумасшедшие голы на тренировках
8 июня 2020
Профутбол за 07.06.2020
Профутбол за 07.06.2020
7 июня 2020
Рио Аве - Пасуш 2:3
Рио Аве - Пасуш 2:3

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте