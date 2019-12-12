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Лига Чемпионов

Несправедливое судейство оставило Украину без Лиги чемпионов: разбираем всё в деталях
 12 декабря 2019 22:11 |
Несправедливое судейство оставило Украину без Лиги чемпионов: разбираем всё в деталях
Несправедливое судейство оставило Украину без Лиги чемпионов: разбираем всё в деталях
Феликс Цвайер
Донецкий «Шахтёр» не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя занимал выгодное положение. Учитывая победу «Манчестер Сити» в Загребе, «горнякам» было достаточно не проиграть на своём поле «Аталанте». Не получилось.

После игры многие обсуждали судейство немца Феликса Цвайера. В начале второго тайма, когда на табло в Харькове горели 0:0, рефери должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Муриэлю и удалять его с поля. Колумбиец не успел сыграть в мяч и сзади ударил по ногам рвущегося в штрафную площадь Додо. Тем не менее Цвайер решил не оставлять «Аталанту» в меньшинстве, приняв решение в духе игры.

Понятие «дух игры» - не что-то мнимое. Оно действительно прописано в правилах футбола. Во втором пункте пятой главы можно прочитать следующее: «Арбитр принимает решения в меру своих возможностей в соответствии с правилами игры и духом игры». Этот самый дух игры даёт рефери некоторую степень свободы. Не удалив Муриэля, Феликс Цвайер показал наглядный пример того, что такое дух игры. Обе команды борются за плей-офф, счёт 0:0… Удаление в такой ситуации просто поломает игру, поэтому судья принял вполне понятное решение. Обычно в таких эпизодах арбитрам рекомендовано руководствоваться принципом «что хотел игрок / чего ожидает игрок». Муриэль не играл грубо, а просто не успел сыграть в мяч, после чего всем своим видом признал ошибку и извинился.

Решение Цвайера не показывать вторую жёлтую карточку Муриэлю вполне понятно, но после этого немецкий судья забыл, что такое дух игры. Конечно, Додо подвёл «Шахтёр», получив жёлтую, а затем и красную карточку по дисциплинарным причинам. Но если руководствоваться духом игры, то рефери мог и не оставлять «горняков» в меньшинстве. Отмашка Додо от соперника не была слишком грубой, да и игрок «Аталанты» явно дорисовал эпизод в лучших традициях Неймара. Додо, похоже, даже не попал сопернику по лицу, но Цвайер после консультации всё же решил показать прямую красную карточку.

Также стоит сказать о моменте, когда Додо чуть ранее получил жёлтую карточку за эмоции. Робин Госенс выбил мяч в подкате, а затем решил просто ударить соперника ногой. Это не было движение по инерции, а именно направленный удар, пускай и несильный. Почему не вмешался ВАР, ведь это неспортивное поведение, а значит – потенциальная красная карточка. Но Феликс Цвайер решил наказать Додо, вступившего в конфликт с оппонентом.

Нельзя утверждать, что «Шахтёр» избежал бы поражения, если бы арбитр удалил Муриэля. Но манера судейства Феликса Цвайера помогла «горнякам» проиграть и вылететь из Лиги чемпионов – это факт.

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко
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