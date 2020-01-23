«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов

Расследование УЕФА по поводу нарушений «Манчестер Сити» правил финансового фэйр-плей близится к своему завершению. Как сообщает The Guardian в своём расследовании, «горожане» могут быть признаны виновными в нарушении правил. В качестве наказания возможно исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Впрочем, клуб сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны.



В расследовании говорится, что консультанты УЕФА подвергли сомнению финансовые отчёты «Манчестер Сити» и нашли 60 миллионов фунтов, которые не были включены в убытки клуба.



Также есть вопросы по поводу спонсорских сделок «Манчестер Сити» с компаниями, связанными с шейхом Мансуром. Эти данные были опубликованы в ноябре 2018 года.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко



