Лига Чемпионов 2019/2020: ТОП-матчи 1/8 финала

Последние розыгрыши Лиги Чемпионов УЕФА подарили всем болельщикам футбола невероятные противостояния и самые яркие эмоции. Текущий сезон не должен стать исключением, так как уже в 1/8 финала есть очень статусные и интересные пары. Давайте пройдемся по самым интригующим дуэлям и оценим шансы команд на выход в четвертьфинал.

Боруссия Д – ПСЖ

Не позавидуешь дортмундской «Боруссии», которой уже на ранней стадии плей-офф предстоит сыграть с одним из главных претендентов на титул чемпиона – французским «ПСЖ». Команду Люсьена Фавра изрядно лихорадит: в Бундеслиге она чередует победные серии с абсолютно невзрачными отрезками. Аргументом в пользу дортмундцев является подписание юного дарования Эрлинга Холланда, который уже в первом своем матче за «шмелей» забил три мяча, выйдя на замену. В остальном, нестабильной «Боруссии» будет тяжело предложить парижанам что-то серьезное.



Коллектив Томаса Тухеля уверенно лидирует во французской Лиге 1 и имеет очень высокие шансы посоревноваться за победу в Лиге Чемпионов. В прошлом году после уверенной выездной победы над «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» нелепо уступил «красным дьяволам» дома, после чего закончил выступление в главном европейском футбольном турнире. В этом сезоне парижане выглядят мощнее – они заняли первое место в Группе А, обойдя мадридский «Реал» на целых 5 очков и переиграв его в домашней игре со счетом 3-0. В этой дуэли фаворитом является «ПСЖ».



Атлетико – Ливерпуль

Мадридскому «Атлетико» достался еще более серьезный оппонент – действующий победитель Лиги Чемпионов, английский «Ливерпуль». Несмотря на то, что коллектив Диего Симеоне всегда отличался командным духом и волевыми качествами, в этом сезоне ему будет очень тяжело преодолеть рубеж 1/8 финала. «Матрасники» уже больше не представляют собой такую силу, какой являлись в 2014-м и 2016-м годах, когда они сумели выйти в финал ЛЧ. В этом сезоне на групповой стадии «Атлетико» выглядел достаточно тяжело и вышел из группы во многом благодаря неважной форме и плохим результатам его оппонентов.



«Ливерпуль» продолжает бить рекорд за рекордом. Самый выдающийся из них — то, что команда Юргена Клоппа во внутреннем первенстве с начала сезона добилась самых лучших показателей среди всех команд ТОП-5 лиг Европы за всю историю футбола. Трудно представить, что может остановить «красных» на их сокрушительном ходу. Ранее у их соперников была надежда, что Клопп бросит все силы на Английскую Премьер-лигу, однако, на данный момент задел из очков уже там уже настолько серьезный, что «Ливерпуль» может снова сыграть на два фронта и попытаться взять кубок ЛЧ во втором сезоне кряду. В этой паре предпочтительные шансы имеют Мане и Ко.



Реал – Манчестер Сити

Вероятно, самое интересное противостояние 1/8 финала. Мадридский «Реал», которому первому в истории удалось выиграть три Лиги Чемпионов подряд, сойдется лицом к лицу с восхитительным «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Зинедин Зидан снова у руля «сливочных», снова будет вести их к победе в самом престижном европейском соревновании. В начале сезона «Реал» буксовал, однако, с течением времени он понемногу прибавляет. Если вспомнить те сезоны, когда ему удалось выиграть ЛЧ, то там была подобная картина. Весной «королевский клуб» всегда прибавляет, что не может радовать его соперников по матчам плей-офф.



В то же время, хорош и «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы больше всех забивает в АПЛ, на одном дыхании она прошла и групповой раунд Лиги Чемпионов. В прекрасной форме находится Кевин де Брейне, который в одиночку может переиграть чуть ли не всю оборону соперника. «Горожане» уже практически полностью лишились шансов претендовать на победу в АПЛ, поэтому все их силы, скорее всего, будут сконцентрированы именно на европейской арене. Считаем, что их мотивация, глубина состава и тренерские решения Гвардиолы помогут английскому клубу пройти столь мощного и неудобного соперника.



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