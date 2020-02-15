«Манчестер Сити» отстранён от участия в еврокубках на ближайшие два сезона

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
"Шахтёр" обыграл "Львов", "Карпаты" и "Александрия" также набрали по три очка
fanat.ua » Новости » Лига Чемпионов
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн
29.02.2020 18:30
Гандбол. Мотор (Запорожье) - Веспрем (Венгрия)
» Продажа билетов онлайн
27.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Прометей Каменское
» Продажа билетов онлайн
27.02.2020 17:15
Хоккей. Ледяные Волки - Днепр
» Продажа билетов онлайн
26.02.2020 18:05
Хоккей. Динамо Харьков – Кременчуг
» Продажа билетов онлайн
23.02.2020 17:00
Шахтер - Десна
» Продажа билетов онлайн
22.02.2020 19:00
Турнір із профеcіонального боксу
» Продажа билетов онлайн
22.02.2020 13:50
Хоккей. Динамо Харьков – Ледяные Волки
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:00
Гандбол. Мотор - Виве Кельце
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Динамо - Лугано. UEFA Europa League 2019–20"

Подробнее...
Значок "Динамо - Копенгаген. UEFA Europa League 2019–20"

Подробнее...
Значок "Динамо - Мальме. UEFA Europa League 2019–20"

Подробнее...
Значок "Динамо - Брюгге. UEFA Champions League 2019-20"

Подробнее...
Значок "Лига Европы 2019-20: Динамо, Мальме, Копенгаген, Лугано"

Подробнее...
Значок "Лига Европы 2019-20: Александрия, Вольфсбург, Гент, Сент-Этьен"

Подробнее...
Магнит "Рух" Львов

Подробнее...
Магнит "Олимпик" Донецк

Подробнее...
Магнит "Металлург" Запорожье

Подробнее...
Магнит "Минай"

Подробнее...
Магнит "Колос" Ковалевка

Подробнее...
Брелок "Герб Украины" (метал)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Лига Чемпионов

«Манчестер Сити» отстранён от участия в еврокубках на ближайшие два сезона
 15 февраля 2020 22:36
«Манчестер Сити» отстранён от участия в еврокубках на ближайшие два сезона
УЕФА принял решение отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона.

Наказание будет действовать с сезона 2020/21. Причиной такого строго вердикта для «Манчестер Сити» стал тот факт, что английский клуб грубо нарушил правила финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также «Манчестер Сити» будет оштрафован на 30 миллионов евро.

Напоминаем, что УЕФА стало известно о том, что «Манчестер Сити» допустил серьёзные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, английский клуб попросту завышал свои доходы.

«Манчестер Сити» наверняка будет обжаловать данное решение УЕФА в CAS, но там далеко не всегда дела рассматриваются быстро.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» после 25 туров в чемпионате Англии имеет в своём активе 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

© Liveresult.ru
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
17.02.2020 22:00
Челси – Манчестер Юнайтед
» Бесплатный прогноз
16.02.2020 21:45
Лацио – Интер
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.02.2020 22:00
Реал Мадрид — Сельта
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 21:45
Лацио — Интер Милан
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 18:30
Арсенал — Ньюкасл
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 16:30
Кёльн — Бавария
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 16:00
Астон Вилла — Тоттенхэм
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 16:00
Ювентус — Брешия
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 13:00
Севилья — Эспаньол
Сравнение ставок » Трансляция
16.02.2020 13:00
Спартак Москва — Арарат
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
16 февраля 2020
Кальяри - Наполи 0:1
Кальяри - Наполи 0:1
16 февраля 2020
Гимарайнш - Порту 1:2
Гимарайнш - Порту 1:2
16 февраля 2020
Маритиму - Пасуш 3:0
Маритиму - Пасуш 3:0
16 февраля 2020
Сассуоло - Парма 0:1
Сассуоло - Парма 0:1
16 февраля 2020
Ювентус - Брешия 2:0
Ювентус - Брешия 2:0
16 февраля 2020
Удинезе - Верона 0:0
Удинезе - Верона 0:0
16 февраля 2020
Рух - Шериф 0:0
Рух - Шериф 0:0
15 февраля 2020
Аталанта - Рома 2:1
Аталанта - Рома 2:1
15 февраля 2020
Болонья - Дженоа 0:3
Болонья - Дженоа 0:3
15 февраля 2020
Бенфика - Брага 0:1
Бенфика - Брага 0:1
15 февраля 2020
Днепр-1 - Кайрат 2:4
Днепр-1 - Кайрат 2:4
15 февраля 2020
Лечче - СПАЛ 2:1
Лечче - СПАЛ 2:1
14 февраля 2020
Энергия - Таврия 2:2
Энергия - Таврия 2:2
14 февраля 2020
Горняк - Таврия 4:0
Горняк - Таврия 4:0
14 февраля 2020
Олимпик - Кайсар 2:0
Олимпик - Кайсар 2:0

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Лига Чемпионов
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте