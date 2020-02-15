«Манчестер Сити» отстранён от участия в еврокубках на ближайшие два сезона

УЕФА принял решение отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона.

Наказание будет действовать с сезона 2020/21. Причиной такого строго вердикта для «Манчестер Сити» стал тот факт, что английский клуб грубо нарушил правила финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.



Также «Манчестер Сити» будет оштрафован на 30 миллионов евро.



Напоминаем, что УЕФА стало известно о том, что «Манчестер Сити» допустил серьёзные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, английский клуб попросту завышал свои доходы.



«Манчестер Сити» наверняка будет обжаловать данное решение УЕФА в CAS, но там далеко не всегда дела рассматриваются быстро.



В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» после 25 туров в чемпионате Англии имеет в своём активе 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице.



© Liveresult.ru

