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Лига Чемпионов

Ростов, Ренн и, может быть, Шеффилд Юнайтед в Лиге Чемпионов: что будет, если УЕФА скомандует закрыть сезон
 15 марта 2020 03:52 |
Ростов, Ренн и, может быть, Шеффилд Юнайтед в Лиге Чемпионов: что будет, если УЕФА скомандует закрыть сезон
Футбол проигрывает коронавирусу. Он в этом “не одинок” – такие популярные турниры, как НБА и НХЛ, тоже приостановили на непонятно сколько, несмотря на то, что везде уже началась решающая стадия.

Европейский футбол тоже весной выходил на свой пик, но… Серия А с Примерой уже объявили паузу, не говоря уже о менее рейтинговых турнирах. Пишут, что следом остановят и остальные топ-дивизионы Старого Света. Более того, на следующей неделе, по информации СМИ, УЕФА по итогам совещания с представителями национальных ассоциаций может объявить о завершении сезона. А в еврокубки 2020/2021, в том числе в Лигу Чемпионов, квоты заполнят на основании нынешней ситуации в турнирных таблицах. Кто же тогда пробьется в элитное соревнование континента?

От России в Лигу Чемпионов вернется “Ростов”. Подопечные Валерия Карпина сейчас идут 3-ми, так что замкнут квоту от РПЛ, вместе с “Краснодаром”, что при таких раскладах отправляется прямо в “группу”, и, конечно же, “Зенитом”. Но на этих выходных тур точно состоится, и в таких условиях поединок “Ростова” против “Локомотива” потенциально становится если не “золотым”, то решающим: у клубов поровну очков.

По Англии остается все в подвешенном состоянии, но не только из-за коронавируса. “Манчестер Сити” не согласился с отстранением из еврокубков, сейчас их апелляция в спортивном арбитраже. Так что “горожане” могут еще вытеснить соседний “Юнайтед” – позиции остальных клубов, “Ливерпуля”, “Лестера” и “Челси”, выглядят надежными. К тому же тур в АПЛ на этих выходных частично могут провести, и МЮ желательно в нем выиграть: “Вулверхэмптон” и “Шеффилд Юнайтед” дышат в спину, у них всего “-2”.

В Испании мимо Лиги Чемпионов пролетает “Атлетико”. На данный момент “матрасники”, выбившие “Ливерпуль”, обладателя “Ушастого” и фаворита турнира, вне топ-4 Примеры. Компанию “Барселоне” и “Реалу” составляет “Севилья” и “Реалу Сосьедад”. Обидно за “Хетафе” – этот самобытный проект только недавно вылетел из квартета и вполне мог туда вернуться – “чурри-урдин” их опережают по дополнительным показателям при равенстве очков.

В Италии все справедливо и без интриги. Четверка лидеров и так оторвалась от лидеров. “Ювентус” вернул лидерство после победы над “Интером”, на “скудетто” еще и “Лацио” претендует. Остается в Лиге Чемпионов и открытие этого сезона в еврокубке, результативная “Аталанта”, пробившаяся в четвертьфинал этого розыгрыша.

От Германии делегируют 2 “Боруссии” – помимо Дортмунда, вернется в турнир и Менхенгладбах. Но пока что “жеребцы” опережают “Байер” на 2 очка, и должны были сыграть с “аспиринщиками” в следующем туре. Кто точно был бы и так в Лиге Чемпионов, так это “шмели” Фавра, “Бавария” и “РБ Лейпциг”.

Во Франции, помимо ПСЖ, произошел ренессанс “Марселя”. Но подопечные Виллаш-Боаша и так на 95 процентов были бы вице-чемпионов. “Бронзу” пока что у “Лилля” выигрывает “Ренн”. Но между клубами 1 балл, и как минимум на этих выходных тур намерены провести.

Кстати, решается сейчас не только вопрос о квоте Лиги Чемпионов, но и о вылете/повышении. На данный момент в РПЛ с 20 очками на дне “Ахмат” с “Рубином”. А заменить их могут “Ротор” с “Химками”.

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