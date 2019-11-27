Обамеянг и Ляказетт могут решить будущее Эмери в Арсенале

“Арсенал” ушел от поражения в последнем туре на 96-й минуте. Но вряд ли эти 2-2 принесли много радости болельщикам. Очевидно, что даже перерыв на матчи сборных не пошел на пользу “канонирам” – они выглядели снова как не более чем середняк Премьер-Лиги. Только 2-2 с “Саутгемптоном”, идущим на предпоследнем месте это точно не то, чего ждут от клуба, что все еще воспринимается как гранд…

Говорят, что виноват всегда в неудачах тренер. И на этот раз снова молнии летят в сторону Унаи Эмери. Причем не только от журналистов и болельщиков – по инсайдерской информации, от баска начала отворачиваться и команда. Уже давно говорили, что у наставника, в том числе и из-за его слабого английского, его подопечные просто не до конца понимают. Сейчас, когда все проблемы не компенсируются высокими результатами, ситуация становится особенно накаленной.



У футболистов накопилась масса претензий – они не совсем понимают, какими соображениями руководствуется менеджер, когда формирует состав и тактику, тем более что и одно, и другое слишком часто меняется. Игроки, хотя многие из них не могут пожаловаться на дефицит опыта, не понимают и тех инструкций, что получают от Эмери.



Раньше писали только о проблемах между Унаи и Озилем. Сейчас количество тех, кто находится в оппозиции к наставнику, все больше вырастает. Полностью поддержки в раздевалке испанец не утратил. Но у него остается все меньше сторонников среди “канониров” – львиная часть команды считает, что сейчас нет никакого прогресса, скорее наоборот. Клуб, что потерял свою идентичность, рискует остаться без Лиги Чемпионов и на следующий год.



Последней каплей, что приведет к увольнению, может стать позиция Обамеянга и Ляказетта. Именно Александр своим дублем добыл ничью в последнем туре, а Пьер-Эмерик, “Золотая бутса” АПЛ прошлого сезона, и сейчас уже наколотил 8 голов. Оказывается, и эта пара франкоязычных нападающих против того, чтобы Эмери оставался.



У нападающих не так много времени осталось до истечения контрактов. Руководство “Арсенала”, помня уроки, в том числе с уходом Рэмзи, пытается уже сейчас договориться о пролонгации соглашений. Звезды вроде бы и не против остаться в Лондоне. Но ставят дружно одно требование: они видят будущее для себя с “канонирами” только в том случае, если будут уверены, что к следующему сезону у клуба будет другой тренер. Ведь амбициозные игроки не желают пропускать Лигу Чемпионов, и не верят, что с Эмери “Арсенал” будет там играть.



Не исключено, что скепсис разделяет и руководство клуба. Возможно, оно бы и отправило на рынок безработных Унаи следом за Ковачем и Почеттино, но пока что останавливает сумма в 4 миллиона фунтов. Столько нужно будет выложить Эмери и его штабу, если увольнять раньше лета. Но, кажется, обрекая себя на прозябание вплоть до конца весны, “Арсенал” точно теряет при этом намного больше, и не только в репутационном плане, и в финансах.