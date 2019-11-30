Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» объявил об отставке Унаи Эмери с поста главного тренера клуба. На такой шаг руководство «Арсенала» пошло из-за неудовлетворительной игры лондонского клуба, который уже семь матчей подряд не может победить в АПЛ, Кубке английской лиги и Лиге Европы.



Временно исполнять обязанности главного тренера «канониров» будет Фредрик Юнгберг.



«Решение принято в связи с тем, что результаты и игра команды не отвечали требуемому уровню.



Мы попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве временного главного тренера. Верим, что Фредди способен вести нас вперед.



Идут поиски нового главного тренера, когда они завершатся, мы выпустим заявление.



Мы от души благодарим Унаи и его коллег, которые прикладывали все усилия, чтобы вернуть клуб на тот уровень, которого мы все ждем и требуем. Желаем Унаи и его штабу успехов в будущем», - приводит слова директора «Арсенала» Джоша Кронке официальный сайт клуба.



Напоминаем, что после 13 туров в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» имеет в своём активе 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.



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