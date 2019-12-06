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Англия

Челси избавился от трансферного бана – в январе планируют подписать немало новичков
 6 декабря 2019 20:08 |
Челси избавился от трансферного бана – в январе планируют подписать немало новичков
“Челси” выиграл свой главный бой в этом сезоне. На этот раз не в АПЛ или Лиге Чемпионов, где, к слову, все у команды и так было крайне неплохо. “Аристократы” смогли выиграть в судебной палате. Как сообщили журналисты, апелляция клубе в спортивном арбитражном суде была удовлетворена. CAS сократил запрет на трансферы с 2 окон до 1 – того, что уже прошло минувшим летом. И уже через месяц лондонский клуб получит возможность наравне со всеми другими подписывать новичков. Остается только заплатить ФИФА в виде штрафа 300 000 швейцарских франков – смешные для топ-клуба деньги.

У “Челси” и так все вроде бы хорошо. Лэмпард омолодил состав команды, и Абрахам и компания неожиданно уверенно играют как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов (в последней, правда, есть еще риск не выйти в плей-офф). Но все же Френк настаивает, чтобы клуб укрепил свою заявку – он понимает, что вторая половина сезона получится еще сложнее.

Сейчас авторитет у “Лэмпса” на “Стэмфорд Бридж” невероятно высок – к статусу легенды как игрока присоединилась еще и репутация перспективного тренера, который удачно стартовал в условиях Премьер-Лиги (достаточно сравнить с тем, чего добился Сульшер). Поэтому, как заверяют инсайдеры, Роман Абрамович уже пообещал профинансировать масштабную трансферную кампанию уже в январе. За это время Лемпард получит 150 млн. фунтов в качестве бюджета на зиму. Кроме того, не исключают, что сумма увеличится за счет выкупа “Аталантой” Пашалича и ухода куда-то Педро с Жиру, а то и Виллиана.

“Челси” намерен усилить группу атаки. Новым нападающим может стать Мусса Дембеле. Нападающий “Лиона” когда-то уже играл в Лондоне, за “Фулхэм”. Его уже “сватали” в различные клубы АПЛ, и далеко не факт, что сейчас, когда форвард вернулся в основу “ткачей”, он покинет клуб. Но все может измениться, если “Лион” не будет играть в плей-офф Лиги Чемпионов – тогда Жан-Мишель Ола сможет и заинтересоваться возможностью поправить бюджет такой сделкой. На всякий случай вроде бы есть и альтернатива в виде Федора Чалова или Холанда.

Также намерены “аристократы” взять и атакующего полузащитника. Возможно, его купят “под боком”, забрав у “Кристал Пэлас” Уилфрида Заа – ивуариец не скрывает желания пойти на повышение. Но он, как и Хаверц, все же остается запасным вариантом. В приоритете будет попытка вернуть на родину Джейдена Санчо. 19-летний англичанин поссорился с руководством “Боруссии”, и сразу несколько топ-клубов во главе с “Манчестер Юнайтед” надеются забрать его из Дортмунда.

“Челси” серьезно намерен побороться за Санчо. Во-первых, в Лондоне готовы обновить клубный трансферный рекорд – таковым остаются 72 миллиона, выложенные в 2018-м за Кепу Аррисабалагу. Во-вторых, намерены использовать как аргумент приятельские отношения Джейдена с Абрахамом и Хадсоном-Одои. Последние могут “сагитировать” вингера выбрать именно Лондон, в котором тот, кстати, и родился.

Не против усилить Лэмпард и защиту. Особенно интересен “синим” вариант с Беном Чилуэллом. Но все понимают, что вряд ли “Лестер”, что сражается за место в Лиге Чемпионов по итогам сезона, отпустит основного футболиста сборной Англии. Скорее получится вернуть Натана Аке, своего же бывшего игрока. Тот сейчас хорош в “Борнмуте”.

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