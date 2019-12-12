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Англия

Ливерпуль старается выиграть спор за право подписать звезду Зальцбурга
 12 декабря 2019 21:40 |
Ливерпуль старается выиграть спор за право подписать звезду Зальцбурга
Лигочемпионовская сказка “Зальцбурга” закончилась. Все же “Ред Булл”, хотя и боролся по последнего, но все же уступил “Ливерпулю”, в итоге финишировав ниже англичан, да и “Наполи”. Теперь австрийцы продолжат борьбу в Лиге Европы. Но маловероятно, что они смогут удержать нынешнюю “банду”, покорившую всех яркой и атакующей игрой. По слухам, агенты главного открытия, Холланда, уже в Дортмунде, согласовывают контракт Эрлинга с “Боруссией”. Могут покинуть “быков” и другие лидеры.

Много внимания привлек Такуми Минамино. Японец, которому в январе исполнится в январе 25, играет в Зальцбурге с 2014-го – 5 лет назад его приобрели у “Серезо Осаке”. Уже через год миниатюрный нападающий играл в основе. Сейчас у него по 5 голов и передач в 14 поединках австрийской Бундеслиги 1. Много и полезно он играет за сборную, как на Кубке Азии, так и в квалификации. В прошлом сезоне в Лиге Европы Минамино забил 4 гола. Но настоящее признание к Такуми пришло сейчас. Он был еще более обязательным элементом нападения “Ред Булла”, чем юный Холланд – норвежец не выдерживает полный матч. А вот японец отбегал в основе все 6 игр, и лишь дважды был заменен, причем раз на 89-й минуте. И забил 2 гола при 3 передачах.

Один из лучших поединков 24-летнего азиата был сыгран на “Энфилде” 2-го октября. Тогда Минамино забил сам и ассистировал Холланду. И, по слухам, впечатлил Юргена Клоппа. Скромный в своих запросах немецкий наставник не против организовать трансфер Такуми уже зимой! Тем более что у него низкие отступные – мене 7,5 миллионов фунтов. И “Ливерпуль” готов активировать опцию выкупа. Менеджеру “красных” понравились не только голы и передачи японца, он оценил его энергию, движение и навыки, и не сомневается, что такой футболист впишется в его команду, тем более что может играть и на любой позиции в атаке, и в полузащите. А после вылета “Зальцбурга” новичка можно включать в свою заявку на весеннюю часть Лиги Чемпионов.

“Ливерпуль” – далеко не единственный претендент на азиатского “красного быка”. Конечно же, одного из лидеров “Зальцбурга” “сватают” в аффилированный клуб из Германии, “Лейпциг“. Кроме того, дортмундская “Боруссия“, которая готовится к возможной продаже Санчо, также готова побороться за талантливого футболиста. Из Италии своих скаутов на игры “Ред Булл” присылает “Рома” и, конечно же, “Ювентус“. Да и “Манчестер Юнайтед” выглядит серьезным претендентом – Сульшер хотел как раз усилить группу атаки, но при этом не тратить много. Кстати, МЮ также считался одним из главных претендентов и на Холланда. Но Эрлинга уже куда только не отправляли слухи…

Видя такую мощную конкуренцию, “Ливерпуль” намеревается сыграть на опережение. По данным журналистов, он не просто намерен выложить прописанные в контракте отступные Минамино, но умножить ценник в 3 раза, лишь бы не сорвалась сделка. Кроме того, Клопп собирается отправить в аренду своих молодых нападающих, Брюстера и Кертиса Джонса – они почти не играют, и Юрген хочет обеспечить им практику. Обоих парней готов приютить на условиях аренды “Суонси”.

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