«Ливерпуль» договорился с Клоппом о продлении контракта

«Ливерпуль» смог договориться с главным тренером Юргеном Клоппом о продлении контракта. Ожидается, что 52-летний немецкий специалист в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до 2024 года, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».



Напоминаем, что Юрген Клопп пришёл в «Ливерпуль» в 2015 году. С тех пор «Ливерпуль» выходит в финал Лиги чемпионов, а затем и выигрывал главный европейский турнир. Также «Ливерпуль» стал регулярно бороться за первое место в Премьер-лиге.



В этом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа вышел в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв свою группу. Также после 16 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» имеет в своём активе 46 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице.



© Liveresult.ru



