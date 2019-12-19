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Англия

Ассоциация футбольных болельщиков Англии признала ван Дейка игроком года
 19 декабря 2019 02:05 |
Ассоциация футбольных болельщиков Англии признала ван Дейка игроком года
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал обладателем ещё одной индивидуальной награды.

28-летний ван Дейк в голосовании за лучшего футболиста года обошёл Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити», Сон Хын Мина из «Тоттенхэма», Джейми Варди из «Лестера», а также Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала», сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

«Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», - сказал ван Дейк.

Напоминаем, что ранее Вирджил ван Дейк лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сезона 2018/19 по версии ассоциации профессиональных футболистов и самой лиги, также ван Дейк получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА.

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