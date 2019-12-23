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Англия

Сульшер рассказал, кто имеет решающий голос в трансферах Манчестер Юнайтед
 23 декабря 2019 07:25 |
Сульшер рассказал, кто имеет решающий голос в трансферах Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” далек от того, чтобы со всей уверенностью сказать: проблемы позади. По итогам прошлого сезона амбициозная команда взяла только пропуск в Лигу Европы. И сейчас тоже далек даже от 4-го места. Не это надеялись увидеть болельщики “красных дьяволов” к этому Рождеству.

При этом Уле-Гуннар Сульшер демонстрирует спокойствие и уверенность. Поговаривали, что норвежец всерьез думал об отставке, но, похоже, после побед над “Тоттенхэмом” и “Сити” его позиции очень прочны. Он даже заявлял, что в отличие от того же Тухеля в ПСЖ, полностью контролирует не только тренировочный процесс, но и трансферные вопросы. Менеджер заявил, что последнее слово, брать или нет футболиста, всегда будет за ним. Только есть “однозначное согласие” Сульшера, сделка становится возможна. Уле-Гуннар уверен, что игроки, что ему не нравятся, просто не нужны в команде.

По данным СМИ, норвежец имеет полную поддержку со стороны семейства Глейзеров. Владельцы клуба заверили тренера, что тому в январе выделят средства, что уйдут на новичков. Кроме того, если Сульшер отпустит нынешних футболистов “Манчестер Юнайтед”, прежде всего Матича, то и вырученные зимой деньги также пополнят бюджет.

Не исключено, что Уле-Гуннар поборется за Холланда. За нападающего с уникальной результативностью и низкими отступными сейчас борются многие. У МЮ есть козырь в виде личных отношений футболиста и тренера – именно у Сульшера под крылом начиналась профессиональная карьера Эрлинга. Но хватает и других потенциальных работодателей, и предложений скандинав за последние недели и особенно дни получил немало. В любом случае, он будет принимать решение уже после Рождества.

Заинтересован “Манчестер Юнайтед” в приглашении Сауля. У испанца, которому всего 25 лет, немалые отступные, но “Атлетико”, продолжающий перестройку команды, якобы намекнул, что рассмотрит варианты от 85 миллионов фунтов. И, возможно, такое предложение пришлют “красные дьяволы”, или оформят обмен на Матича с доплатой. Но нужно помнить еще как минимум о “Челси”. Лампард надеется в январе разбавить состав своей команды парой опытных исполнителей. Один из вариантов – как раз хавбек “матрасников”. Впрочем, Поля Погба вроде бы не отпустят, как минимум, зимой, так что приобретение еще 1 центрхава становится менее актуальным.

Писали европейские журналисты и об интересе клуба к персоне Алексея Миранчука. Якобы за 24-летнего футболиста “Локомотива” готовы выложить 40 миллионов евро. Впрочем, Вадим Шпинев, который представляет интересы россиянина, отказался комментировать “слухи и фантазии”. Хотя “Ювентус” вроде бы, а за ним и “Милан” с “Лацио”, ведут одного из лидеров “железнодорожников” всерьез. МЮ же скорее попытается забрать другого молодого игрока, Кулусевски, что феерит в “Парме”. Англичане намерены предложить “Аталанте”, которой принадлежит Деян, 30 миллионов.
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