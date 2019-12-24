Гвардиоле нужна модернизация: задачи «Манчестер Сити» на трансферном рынке

«Ливерпуль» сейчас очень силён, догнать их будет нереально», - рассказал Хосеп Гвардиола. Его «Манчестер Сити» в этом сезоне оказался не в состоянии поддерживать высокие стандарты, которые сам же установил. Понятно, что «горожанам» нужна модернизация состава. «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о задачах «горожан» на трансферное окно.

Главная цель – центральный защитник

Хосеп Гвардиола наверняка был огорчён тем фактом, что летом «Манчестер Сити» проиграл борьбу за Гарри Магуайра соседям из «Юнайтед». Травмы Эмерика Лапорта и Джона Стоунса вкупе с уходом легенды клуба Венсана Компани поставили «горожан» в сложное положение, когда единственным здоровым игроком центра обороны был Николас Отаменди. В паре с ним приходилось и приходится играть Фернандиньо, и эта связка, откровенно говоря, не впечатляет. «Манчестер Сити» в прошедших восемнадцати турах пропустил сразу двадцать голов (в прошлом сезоне на данном отрезке было только тринадцать пропущенных). Меньше команды Гвардиолы пропустил не только «Ливерпуль» и «Лестер», но даже «Шеффилд Юнайтед».



Джон Стоунс близок к восстановлению, а вот Эмерик Лапорт вернётся в строй только в феврале. Француз был ключевым игроком обороны «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, поэтому эта потеря действительно больно ударила по действующим чемпионам. Учитывая сложившуюся ситуацию, «горожанам» следует постараться усилить центр обороны уже зимой, хотя сделать это будет сложно.



В разное время слухи связывали «Манчестер Сити» с тремя защитниками из Серии А – Калиду Кулибали, Миланом Шкриньяром и Алессио Романьоли. Если оценивать это трио, что Гвардиоле наверняка больше бы подошли Шкриньяр и Романьоли, ведь они умеют играть в короткий пас и обеспечивать быстрый переход из обороны в атаку. Все мы знаем, насколько велики требования Хосепа к игрокам центра защиты – хорошо обороняться недостаточно. Подписать Шкриньяра уже зимой вряд ли получится, ведь у «Интера» очень даже неплохо идут дела в Серии А. А вот Романьоли, возможно, был бы не против сменить проблемный «Милан» на «Манчестер Сити» и поработать с Гвардиолой. Что касается Кулибали, то аппетиты президента «Наполи» в отношении сенегальца невероятны. Как-то он говорил о 250 миллионах евро, которые, конечно, никто платить за защитника не станет (по крайней мере, в ближайшие годы).



Если говорить о внутреннем рынке Англии, то многие топ-клубы, включая «Манчестер Сити», связывают с Чагларом Сёюнджю из «Лестера». Этот парень смог достойно заменить Гарри Магуайра и вместе с Джонни Эвансом образовать надёжную связку. Другое дело, что «лисы» показывают хороший футбол и идут в верхней части таблицы. Захочет ли Сёюнджю срываться с места уже посреди сезона – большой вопрос.



Возможно, «Манчестер Сити» пойдёт по тому же пути, что и в январе 2018 года. Тогда команда тоже остро нуждалась в центральном защитнике и подписала Эмерика Лапорта. Теперь слухи говорят об интересе «горожан» к другому игроку «Атлетика» - Унаи Нуньесу. Он не так много играл в этом сезоне (шесть игр в Ла Лиге), но считается перспективным защитником и даже дебютировал за национальную сборную Испании. Вариант с Нуньесом не такой привлекательный, как с игроками, которых мы коснулись выше, но этот вариант куда более реалистичный.



Другие задачи

Английские СМИ писали, что Хосеп Гвардиола поставил клубу ультиматум с требованием подписать игроков на три позиции. Помимо центрального защитника, речь шла о левом защитнике и центральном нападающем. По поводу игрока атаки всё ясно – «Манчестер Сити» нужно начинать искать долгосрочную замену для Серхио Агуэро. Контракт аргентинского бомбардира истекает в 2021 году, и после этого он планирует вернуться на родину. В таком случае команда рискует остаться с одним лишь Габриэлем Жезусом на острие.



Найти форварда, который будет так же эффективно штамповать голы, как это делает Агуэро, «горожанам» будет непросто. Возможно, клубу придётся снова сражаться с соседями, только теперь не за Магуайра, а за Эрлинга Холанна из «Ред Булл Зальцбург». В 22 матчах за австрийский клуб в этом сезоне 19-летний футболист забил 28 голов и оформил 7 результативных передач. По слухам, фаворитом на подписание Холанна является «Юнайтед», хотя его отец в своё время играл за «Сити». Вероятно, борьба за этого парня между манкунианскими клубами разгорится нешуточная.



Что касается позиции левого защитника, то здесь у «Манчестер Сити» хватает игроков. Однако Бенджамин Менди - по идее основной левый защитник - очень часто попадает в лазарет. Александр Зинченко при всём своём старании вряд ли в полной мере удовлетворяет требования Хосепа Гвардиолы, ровно как и Анхелиньо, которого, похоже, брали просто на подстраховку. Если «Манчестер Сити» действительно хочет подписать нового игрока на левый фланг обороны, то в верхней части шорт-листа должен быть Бен Чилвел из «Лестера». Но зимой вряд ли хотя бы кто-то из основных игроков «лис» будет задумываться о смене клуба.



Зимнее трансферное окно – не лучшее время для подписания новичков, ведь у тренеров мало времени на то, чтобы адаптировать игроков под свои требования, схемы и наработки. Однако «Манчестер Сити» наверняка попробует подписать центрального защитника. Возможно, это будет какое-то временное решение, но игрок на эту позицию команде действительно нужен в преддверии игр с «Реалом» в Лиге чемпионов. Настоящую же модернизацию на «Этихаде» наверняка мы увидим только летом.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко