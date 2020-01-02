Сульшер подтвердил намерение найти в ближайшее время 1-2 полузащитников для МЮ

Вчера в центральном поединке дня “Манчестер Юнайтед” проиграл. Одной из главных причин неудачи было отсутствие сразу 2 центральных полузащитников. Еще раньше травмировался Мактомини. А на встречу против “Арсенала” не смог выйти и Поль Погба. Француз, который только восстановился после одной травмы, снова залег в лазарет. И не сыграет, как минимум, несколько недель. При этом Матич остается вне заяви и явно намерен сбежать поскорее.

Комментируя ситуацию, Сульшер подтвердил, что у чемпиона мира некий дискомфорт в голеностопе. Сам Оле-Гуннар пока что точно не знает, сколько придется обходиться без помощи Погба. Норвежец знает, что окружение Поля советует на операцию, и футболист склонен согласиться – тем более что особым желанием играть за “красных дьяволов” Поль не отличается. Фактически и в октябре, и в ноябре он не играл, то из-за травмы, то из-за болезни. В тех 2 играх, в которых хавбек все же отыграл после восстановления, в декабре, Погба ограничился выходами на замену.



Кадровая ситуация заставляет Сульшера менять январские приоритеты. Он признал, что травмы сразу нескольких футболистов не только негативно сказываются на игре команды, ограничивая возможности в важнейших матчах, но и заставляют клуб действовать на январском рынке. Оле-Гуннар прямо сказал, что сейчас специалисты “Манчестер Юнайтед” по селекционной работе ищут новых игроков. И норвежец намерен подписать зимой сразу 2 полузащитников. Если нужные кандидатуры будут доступны, “манкунианцы” обязательно провернут данные трансферы.



А ведь еще недавно риторика была совершенно иной. Перед Новым годом менеджер допускал, что новые футболисты все же появятся – на приобретение тех, кто нужен Сульшеру, ресурсов у клуба хватает. Но тогда Оле-Гуннар оговаривался, что “просто ради покупки”, “внезапно”, никого не будут приглашать, тем более что появление новых исполнителей всегда угрожает нарушением химии, отношений внутри коллектива, которые тренер считает хорошими. Так что норвежец нацеливался на подходящих игроков, максимум 1-2, которые бы стали хорошей долгосрочной инвестицией и помогли здоровой конкуренции.



Не исключено, что первым зимним новичком “Манчестер Юнайтед” станет Жедсон Фернандеш. Представители этого 20-летнего хавбека уже посещали Великобританию, пытались согласовать сделку, по которой полузащитника арендуют с правом выкупа. По контракту, клаусула зафиксирована на уровне в 102 миллиона фунтов, но тот вышел из доверия Бруну Лаже и отыграл в нынешнем сезоне только 6 раз в чемпионате и дважды в Лиге Чемпионов. Так что “орлы” якобы не против ограничиться суммой в 3 раза меньше – около 34 млн. Но станет ли панацеей для МЮ запасной “Бенфики”?



Перспективнее выглядит вариант с приглашением кого-то более опытного. Остается актуальным и шанс усилиться Кристианом Эриксеном. “Тоттенхэм” смирился с уходом датчанина, и намерен продать его, чтобы получить кое-какую компенсацию за плеймейкера. Также фигурируют такие звезды в слухах, как Эмре Джан и Сауль. Впрочем, это “Манчестер Юнайтед”, и вокруг него всегда много “уток”.



Называли и Алексея Миранчука. Публиковали информацию, что за него “манкунианцы” готовы выложить 40 миллионов. Но даже агент россиянина, который вроде бы должен быть заинтересован в поддержке интереса к “подопечному”, неделю назад отказался комментировать “эти слухи”.