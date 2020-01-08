Зинченко смотрел дерби на трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити – они в восторге

Александр Зинченко не мог помочь команде в первом полуфинальном матче Кубка лиги на поле Манчестер Юнайтед, однако присоединился к болельщикам своего клуба на трибунах.

Пеп Гвардиола не включил украинца в заявку на дерби, поэтому он наблюдал за избиением Манчестер Юнайтед в статусе обычного болельщика. Зинченко в компании Влады Седан разместился на гостевой трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити.



Британские "желтые" издания The Sun, Daily Mail, Daily Star детально рассказывают об этом событии. А болельщики Сити радуются неожиданной встрече с футболистом и восхищаются его непосредственностью.



Александр не отказывал фанам в селфи и срывал дополнительные комплименты в Twitter: "Крутой мужик", "Люблю этого парня", "Так и надо праздновать (украинское) Рождество", "Молодец!"



На Reddit сторонники Манчестер Сити также засыпают игрока сборной Украины положительными словами. Не обошлось без восторга красотой Влады Седан: "Ничего себе, она великолепна. У Зинченко хороший вкус и много денег".



Некоторые отметили сходство невесты Алекса и известной австралийской актрисы Марго Робби. Влада решила обыграть эту шутку и спросила у знаменитости: "Что ты там делаешь с моим парнем?!"



Напомним, что Манчестер Сити уверенно победил Манчестер Юнайтед в первом полуфинале Кубка лиги. Конкурент Зинченко Бенжамен Менди не впечатлил. Следующий матч "горожане" проведут в воскресенье против Астон Виллы в рамках АПЛ.



Александр уже вторую неделю шокирует людей в сети. После красивого гола Порт Вейлу его троллили из-за слишком помпезного празднования.

