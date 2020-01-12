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19.02.2020 23:30
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Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
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19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
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24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
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22.01.2020 19:00
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19.01.2020 18:30
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Англия

Пеп Гвардиола заявил, что в Манчестер Сити в 2020-м году будет много изменений
 12 января 2020 18:05 |
Пеп Гвардиола заявил, что в Манчестер Сити в 2020-м году будет много изменений
“Манчестер Сити” все больше теряет шансы на защиту во второй раз кряду своего титула сильнейшей команды Англии. Утешать может только одно: соперник уж очень силен. “Ливерпуль” демонстрирует невероятную статистику – выиграв у “Тоттенхэма” в гостях, “красные” добыли уже 20-ю победу при 1 ничьей в 21 туре. Подобному в топ-чемпионатах просто нет аналогов. Такими темпами титул можно будет оформить чуть ли не к концу зимы.

Но и к “горожанам” хватало претензий. Особенно они были видны в то время, когда вылетали лидеры. Провисает без Ляпорта центр обороны, не лучшим образом, особенно по сравнению с Александром-Арнольдом и Робертсоном, действуют фуллбеки. Родри в опорной зоне еще сыроват и теряется под прессингом. Нет достойных сменщиков у Эдерсона, да и, пожалуй, у Агуэро. А ведь летом будут новые потери. Хотя Фернандиньо вроде бы передумал уходить, Давид Силва намерен в межсезонье вернуться на родину.

Пеп Гвардиола уже начал готовиться к следующему сезону. Он сейчас, в разгар зимнего трансферного рынка, предпочитает говорить о лете, не скрывая, что намерен тогда пригласить как минимум нескольких новых игроков – уж что-что, а экономить деньги работодателей каталонец никогда не любил. Кроме того, опытный наставник напоминает, что, помимо его собственных идей по перестройке клуба, многое зависит и от футболистов – те вдруг в конце сезона могут огорошить заявлением о желании сменить команду.

Очевидно, что Гвардиола намекает на летние попытки вернуться на родину в исполнении Сане. Сейчас, после тяжелой травмы, “Бавария” якобы уже не особенно и заинтересована в Лерое. Но пошли слухи о том, что не ощущает себя комфортно в Англии Канселу. нечто подобное раньше писали о Менди и Жезусе. А Пеп не намерен удерживать в команде тех, кто не мотивирован играть за “Сити”.

Гвардиола вспоминает, как был взволнован, когда после приезда в “Сити” создавал команду. Тогда пришлось оформить немало изменений, но в итоге был создан коллектив, что доминировал в Англии два года. Очевидно, что Пеп решил уже, что тот цикл завершился – он публично сказал, что в Манчестере требуется снова создать команду. Но при этом один из лучших (и хорошо оплачиваемых) наставников мирового футбола планирует сделать это “совершенно по-другому”.

Возможно, именно из-за столь масштабных планов на межсезонья богатейший клуб сейчас ведет себя относительно скромно. Впрочем, есть и неотложные задания. Прежде всего, от “Сити” ждут усиления обороны – не исключено появление нового левого защитника, но, прежде всего, купят уже в январе нового центрбека. Это может быть и нечто неожиданное, типа Матвиенко из донецкого “Шахтера”, или Пау Торрес из “Вильярреала”, попавший в сборную открытий Примеры. Конечно, оптимальным выглядит Сеюнджу из “Лестера”, но этот клуб борется за сохранение места в топ-4 АПЛ и не продаст ни турка, ни кого-то еще из ведущих исполнителей в разгар сезона. Так что остается либо дальше торговаться с “Ювентусом” за Демирала (к сожалению для “горожан”, в конце 2019-го Мерих пробился в основу “Старой Синьоры”), или переключаться на Рубена Диаша из “Бенфики”.

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