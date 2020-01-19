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Англия

Тоттенхэм не нашел пока что замены для Кейна
 19 января 2020 09:25 |
Тоттенхэм не нашел пока что замены для Кейна
У “Тоттенхэма” немало проблем. Да, возвращается наконец-то Уго Льорис – капитан и основной вратарь наконец-то приступил к тренировкам. Но при этом буквально каждый день может стать последним для Эриксена в Лондоне – Кристиан уже все согласовал с “Интером“, и ждет, пока клубы наконец-то придут к консенсусу. Но, главное, на больничном Кейн.

Харри “сломался” еще в поединке 21-го тура Премьер-Лиги, когда его команда уступила “Саутгемптону”. Снова подвела задняя поверхность бедра, которую можно назвать “ахиллесовой пятой” футболиста. Форвард уже перенес операцию, и, по анонсам, сможет вернуться только в апреле. То есть тогда, когда для его клуба уже фактически может окончательно решится.

Опытный врач, Крис Уилсон, настроен намного более скептично. По мнению эксперта, возвращение следует ожидать и вовсе через пол года, и только тогда Кейн снова будет футболистом своего, топового уровня. И, если бы Крис занимался лечением, на фоне 75 своих операций за плечами, советует ориентироваться на следующую предсезонку. А если Харри появится на поле раньше, то, с огромной вероятностью, случится рецидив. В любом случае, без бомбардира придется обходиться месяцы, и точно следует найти ему замену, хотя бы временно.

Заменой для Кейна мог бы стать экс-футболист “Спартака”. Зе Луиш всерьез рассматривался, и шли переговоры по аренде парня с “Порту”. На счету футболиста 7 голов в 12 матчах чемпионата Португалии, а вот в Лиге Европы он 4 раза выходил впустую. Тем не менее, не самая убедительная статистика не отпугнула англичан. Вот только 28-летний специалист представляет Кабо-Верде, и у него могли возникнуть серьезные вопросы во время попыток разрешения на работу в Англии. Поняв, что кандидат не проходит ни по квоте сыгранных матчей, ни по рейтингу сборных, от него, похоже, отказались.

Может вернуться в Лондон Фернандо Льоренте. Не так давно, в 2017-2019, опытный испанец уже выступал за “Тоттенхэм”. Забивал, правда, не так и много, 13 голов в 66 матчах. Но со своими обязанностями запасного нападающего относительно успешно справлялся, да и без его гола “шпоры” бы не прошли “Манчестер Сити” и не прошли в финал Лиги Чемпионов. Но в “Наполи” он играет не особенно много и забивает не часто, так что сами итальянцы намекнули, что не против одолжить, на краткосрочной основе, игрока “шпорам”. Вот только тот, по инсайдерским данным, не заинтересован в таком варианте.

Фактически из “рабочих” вариантов остается только Пентек. Кшиштоф сейчас становится только дублером для вернувшегося в “Милан” Ибрагимовича. Но при этом показал голом и передачей в кубке СПАЛу, что находится не в самой плохой форме. По данным СМИ, Фрэнку Тримболи, агенту, поручили провести с “россонери” переговоры и заполучить 24-летнего поляка поскорее. Вот только уже неделя как циркулируют такие слухи, а форвард все еще остается игроком “красно-черных”. Да и о других конкурентах не стоит забывать. Что придумают в Лондоне, чтобы форсировать столь нужную им сделку?

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