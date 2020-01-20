Травма Рашфорда может заставить МЮ выйти на трансферный рынок

Вчерашний центральный поединок “Манчестер Юнайтед” проиграл. И одна из причин этого была в том, что на поле не сумел выйти Рашфорд. Маркус “сломался” во время кубковой переигровки с “Вулверхэмптоном”. Изначально говорили о том, что нападающий, возможно, пропустит только матч с “Ливерпулем”. Но теперь прогнозы на возвращение игрока ухудшились.

Как признался Сульшер, форвард во время игры получил от соперников пару толчков и ударов. И это вылилось в полноценную травму, тем более что и до этого у Рашфорда были некоторые проблемы, и говорили о возможном пропуске игры с “волками” – не зря его выпускали только на замену. Теперь же остается только предоставить лидеру атак прийти в себя. Уле-Гуннар напомнил, что Маркус еще молод, и ранее всегда ухитрялся очень быстро восстанавливаться. В “Манчестер Юнайтед” надеются, что футболист снова сделает нечто подобное, но при этом норвежский менеджер допускает, что снова игрока увидит на поле только во второй половине февраля.



Что такое Рашфорд для нынешнего МЮ? Он забил 14 голов, правда, 5 с пенальти, в рамках Премьер-Лиги – за весь прошлый чемпионат было 10. Также форвард сделал 5 передач, то есть причастен к 15 из 36 голов команды в сезоне. Не Кейн для “Тоттенхэма”, да и травма полегче (хотя есть опасения, что в итоге восстановление затянется на 2-3 месяца), но для клуба еще 1 серьезная проблема. Тем более что это не первый “пациент” в основной обойме.



Сульшер уже успел прокомментировать влияние травмы Рашфорда на трансферные планы. Как уверяет менеджер, в клубе всегда думают о том, как можно укрепить состав. Тем более что, как сетует Уле-Гуннар, у многих важных футболистов были повреждения, и “Манчестер Юнайтед” приходится принимать эту, “не очень удачную”, для них ситуацию. Проблемы Маркуса, обещает норвежский менеджер, будут тщательно изучены, и он не исключает краткосрочных трансферов, что смогли бы помочь доиграть сезон. Но тренер считает, что “отчаянной нужды” все равно не возникло, и покупка форварда возможна только в том случае, если станет доступен подходящий по своим характеристикам нападающий, условия приглашения которого устроят “красных дьяволов”. А пока Сульшер предоставит шанс тем, кто был резервистом.



Но, возможно, нынешняя ситуация ускорит работу по приглашению еще хотя бы 1 форварда. Об этом говорили еще с лета, но самый доступный и дешевый вариант, Манджукич, устал ждать конкретики, или просто соблазнился более щедрыми предложениями, но, в любом случае, уже в Катаре. Другой серьезной целью “манкунианцев” считается Мусса Дембеле. Француз не против вернуться в Англию, он хочет играть в Премьер-Лиге и рад интересу со стороны “Манчестер Юнайтед”. Но “Лион” пытается спасти сезон, и категорически не хочет в январе отпускать 23-летнего бомбардира. Не придется ли переключаться на Рауля Хименеса? К мексиканцу из “Вулверхэмптона” уже достаточно давно есть интерес на “Олд Траффорд”. Но менеджмент клуба традиционно медленно работает, и до сих пор даже не оформило трансфер Бруну, который обсуждается несколько недель.