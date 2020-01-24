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Англия

Травма Абрахама увеличивает шансы Федора Чалова перебраться в Англию
 24 января 2020 16:39 |
Травма Абрахама увеличивает шансы Федора Чалова перебраться в Англию
У Англии настоящая беда с нападающими. За последний месяц последовательно получили травмы ведущие игроки сборной в этом амплуа, сначала опытный Харри Кейн, а затем и юный Маркус Рашфорд (и это если еще не учитывать Джейми Варди, уже завязавшего с международной карьерой, но сейчас идущего уверенно на 1-м месте в списке бомбардиров АПЛ). Впрочем, до лета все должны вернуться, так что это скорее пока головная боль не Саутгейта, а менеджеров “Тоттенхэма” и МЮ. А теперь такие же проблемы появились и у Лэмпарда.

“Челси” потерял Абрахама. В конце матча с “Арсеналом” Тэмми, который в нем заработал пенальти с удалением для Давида Луиза, врезался в щиты около чужих ворот. Замен у “синих” еще не было, и нападающий остался на поле, но хромал. А после финального свистка не сумел без помощи уйти в раздевалку. И пока что клуб не объявлял, сколько именно пропустит футболист.

Абрахам далеко не идеален – он транжирит моменты как никто в АПЛ, и не зря Лэмпард говорил, что его команде не хватает “инстинкта убийцы” – а его футболисты слишком нервничают. Но при этом Тэмми оправдывает ставку на него как на основную “девятку”: 13 голов при 5 передачах. И, хотя у “аристократов” в обойме остается еще как минимум Батшуайи, но Фрэнк не доверяет бельгийцу, забившему только 1 мяч при 14 выходах в АПЛ. А Виктора Мозеса, тоже имеющего опыт игры нападающим, и вовсе отпустили в “Интер”. На чемоданах и Жиру – французу тоже крайне желательно сменить клуб.

“Лэмпс” и раньше хотел усилить состав в январе, в том числе и атаку. Теперь, после травмы лодыжки у единственного бомбардира, эти намерения укрепились. Менеджер подтвердил, что клуб ищет форварда, хотя и оговорился, что не стоит утверждать, что такого футболиста “определенно подпишут”. На оформление перехода у “аристократов” осталась неделя.

Все еще актуальным остается вариант с Кавани. Но стороны далеки от согласия: англичане настаивают на аренде за 5 миллионов, с обязанностью платить ветерану всю зарплату. ПСЖ уже и не против отпустить Эдинсона, но только оформив продажу, причем за 23. Сам футболист хочет в “Атлетико“, и обо всем уже договорился с испанцами. Но в Мадриде пока что не готовы платить французам, как минимум, столько, сколько те требуют, за возрастного игрока, у которого контракт только до лета.

Не получилось переманить из “Кристал Пэласа” Заа. Уилфрид давно готов покинуть “стекольщиков”. Но его категорически отказываются продавать в разгар сезона – ни “Челси”, ни “Тоттенхэму”, ни “Баварии” – Ходжсон просит своего лидера задержаться до лета. Клуб мог передумать, если бы получил 80 миллионов – но настолько много за ивуарийца не готовы платить ни лондонские гранды, ни чемпион “Баварии”.

Вспомнили и о Федоре Чалове. Журналисты снова утверждают, что именно россиянин сейчас становится “основным запасным” вариантом. Якобы клуб Абрамовича под дэдлайн переключится на форварда ЦСКА, если не сможет согласовать переход Кавани. Правда, не факт, что в Лондоне решатся выложить 20 миллионов за футболиста, чья результативность в нынешнем сезоне заметно упала. К тому же Чалову еще нужно будет получить разрешение на работу в Великобритании, а эта процедура может затянуться…

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