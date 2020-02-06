«Манчестер Сити» подпишет Месси, если аргентинец решит покинуть «Барселону»

Руководство «Манчестер Сити» внимательно следит за разгоревшимся конфликтом между главной звездой «Барселоны» Лионелем Месси и боссами каталонского гранда.

Согласно информации издания ESPN, манкунианцы готовы предложить контракт 32-летнему аргентинцу, если тот решит сменить команду. «Горожане» считаются фаворитами в борьбе за Месси, поскольку футболист поддерживает дружеские отношения со спортивным директором клуба Чики Бегиристайном и главным тренером Хосепом Гвардиолой.



Действующее трудовое соглашение Лионеля с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года, но в договоре есть опция, позволяющая аргентинцу стать свободным агентом уже предстоящим летом.



Конфликт нападающего с руководством «Барселоны» начался после слов спортивного директора Эрика Абидаля, который сказал, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера стало недовольство футболистов.



Евро-Футбол.Ру