Тоттенхэм летом планирует усилить оборону

“Тоттенхэм” все еще вне топ-4. Некоторые предполагают, что Жозе Моуринью может начать сомневаться в выборе клуба, в котором он должен перезапустить свою карьеру. Более того, Пол Мерсон, известный в прошлом футболист, что сейчас стал экспертом, даже предположил, что “Особенный” сожалеет, что решил возглавить “шпор”. Впрочем, сам португалец успел заявить, что “действительно счастлив” в “Тоттенхэме”. Моуринью признает, что ему сложно, но работать в таких условиях для сеу Жозе привычно. Ему нравятся игроки и те отношения, что сложились с ними, а недовольство, которое подмечали журналисты во время матчей, адресовано не команде, а сугубо плохим результатам. Но в этом плане менеджер не может измениться – и не хочет.

Моуринью намерен побороться еще в нынешнем сезоне. При нем команда смогла серьезно сократить отставание от “Челси” и весной постарается отвоевать место в лигочемпионовском квартете. Также “шпоры” продолжают борьбу в кубке, да в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов не намерены капитулировать. Но также “Особенный” уже “с нетерпением” ожидает будущего, того, что случится в следующем сезоне. Он уже планирует то, как клуб, команда будет работать в июле-месяце, вернувшись из отпусков.



По мнению журналистов, в первую очередь Моуринью будет укреплять оборону. Все его команды отличались надежностью у своих ворот, и 32 пропущенных в 25 матчах сезона точно не могут устраивать Жозе. Кроме того, Ян Вертонген, в отличие от давнего напарника, Алдервейрелда, не продлил контракт до сих пор и, скорее всего, уйдет летом как свободный агент. СМИ считают, что в межсезонье португалец приобретет, прежде всего, 2 новых центральных защитников.



Главной целью “Особенного” называют его земляка. С подачи менеджера “шпоры” готовы ввязаться в спор за приобретение Рубена Диаша. 22-летний португалец – столп обороны “Бенфики” и один из футболистов основной обоймы сборной (6 матчей в Лиге Наций и 8 в евроквалификации). Его давно уже “сватали” в “Манчестер Юнайтед”, но Вудворт, как обычно, не спешил оформить сделку. Пожалуй, сложнее “Тоттенхэму” будет выиграть спор за центрбека у другого клуба из Манчестера, “Сити”. Гвардиола считает приглашение нового защитника одной из главных задач на лето, правда, для него Рубен Диаш – только один из вариантов.



Также на примете у Моуринью Натан Аке. Интересно, что в “Челси” голландец при “Особенном” толком шансов не получал. Но в “Борнмуте” он вырос в одного из лучших защитников АПЛ. Кстати, “аристократы” задумывались о возвращении себе футболиста. Но так в январе Фрэнку Лемпарду так никого и не купили, хотя планы после снятия трансферного “бана” были амбициозные. Возможно, в Лондоне ждут, пока “вишенки” вылетят, и тогда их лучшие футболисты резко подешевеют? Помешать Жозе получить Аке может не только его бывший клуб, но и “горожане” – Натан среди тех кандидатур, которые рассматриваются Пепом.



Голландец импонирует “Тоттенхэму” еще и своей универсальностью. Клубу ведь не только в центре обороны испытывает проблемы, но и на флангах, особенно слева. Сессеньон прогрессирует не так быстро, как хочется, Роуз со скандалом покинул клуб – формально в аренду, но, похоже, Дэнни “спалил мосты”, комментируя свой зимний трансфер.



Приобрести крайнего защитника – еще одна задача для “шпор”. Они готовы включиться в борьбу за Бена Чилуэлла. Но за игрока сборной борьба идет уже давно, и у “Лестера” хватает предложений. Справа же может появиться Макс Ааронс, один из немногих, кто неплох в “Норвиче”. За 19-летним англичанином следят уже довольно давно. Также скауты следят за Норди Мукиеле, который пробился в основу “РБ Лейпцига” по ходу нынешнего сезона.