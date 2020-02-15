У Челси все меньше времени для того, чтобы договориться с Виллианом

Летом Виллиану исполнится 32 года. До сих пор не понятно, где именно бразилец, поигравший в Украине и России, будет праздновать день рождения, который приходится на август. Его нынешний контракт рассчитан только до окончания сезона. И пока что не понятно, каким будет решение футболиста.

Полузащитник очевидно колеблется. С одной стороны, он играет в Англии с сезона 2013/2014, и ему комфортно на Туманном Альбионе. Немаловажно, что еще и семья освоилась в Лондоне, и совершенно не стремится куда-то уезжать. А для всех латиноамериканцев это немаловажный аспект.



Лэмпард не раз подчеркивал, что такой опытный игрок его молодой команде нужен. Виллиан в этом сезоне очень редко остается на скамейке запасных. Более того, зачастую он выходит в основе, и с пользой: 4 гола и 5 передач в АПЛ, 1+1 в Лиге Чемпионов. Правда, после декабрьского дубля “Тоттенхэму” вингер новыми голами не отличался. К тому же ему только 31, и руководство “аристократов” готово предложить контракт на 1-2 года. Бразилец же хочет 3, напирая на отличную форму и отсутствие травм. Пока что соглашение не подписано, а времени остается все меньше.



По нынешним правилам, футболист с истекающим контрактом может в последние 6 месяцев действия соглашения вести переговоры с потенциальными работодателями. И, если верить журналистам, у Виллиана есть очень плотное общение с представителями “Барселоны”. Каталонский клуб старается договориться о соглашении с агентами игрока. Кстати, “сине-гранатовые” и раньше пытались купить вингера – но тогда “Челси” просто отклонил все предложения. Сейчас от позиции английского клуба мало что зависит.



Полузащитником “Челси” интересовался “Ювентус”, известный мастер приглашения звезд, что становились свободными агентами. В Турине предлагали контракт и бразильцу, но Виллиан четко дал понять, что не переедет в этот клуб. Причина в Маурицио Сарри. Хотя в прошлом сезоне вингер был у итальянца в Лондоне футболистом основной обоймы и выиграл Лигу Европы, но получать новый опыт сотрудничества с этим наставником футболист не желает.



Возможно, в “Челси” уже смирились с будущим уходом Виллиана. Более того, в Лондоне могут обновить оба “крыла” атаки. Уже подписан Хаким Зиеш. Марокканец ярко играет в “Аяксе”, и был одним из лучших и в этой Лиге Чемпионов, в том числа в играх с “аристократами”. Они уже обо всем договорились с голландцами и официально подтвердили сделку. А ведь считалось, что Зиеш интересен многим грандам во главе с “Реалом”. Но в Лондоне, как годом ранее с Пулишичем, “сыграли на опережение”, не дожидаясь межсезонья – там понимали, что летом в Амстердаме появится много покупателей, в том числе и на Хакима.



Еще одним ходом клуба может стать возвращение Жереми Бога. 23-летний игрок сейчас играет за “Сассуоло”, к которому присоединился в 2018-м году. Но, продавая “нероверди” футболиста, “сиине” разумно прописали опцию обратного выкупа. Ивуариец с французским паспортом сейчас считается одним из самых ярких игроков Серии А. Де Дзерби делает акцент на атакующей игре, и именно Бога ее зачастую и ведет, забив уже 7 голов (многие очень красивые) при 4 передачах. Жереми много и довольно успешно идет в дриблинг – в общем, во многом напоминает Виллиана. Только у ивуарийца все же любимый фланг левый, а не правый, как у бразильца.