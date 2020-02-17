Гвардиола и Манчестер Сити: отлучение от еврокубков станет концом сотрудничества?

Главная футбольная новость последних дней – безусловно, наказание со стороны УЕФА, что было применено к “Манчестер Сити”. Сухой вердикт таков: 2 следующих сезона на “Этихаде” не будет звучать гимн Лиги Чемпионов – “горожане” забанены функционерами. Среди множества вопросов, вызванных этим решением и такие: кто будет работать с командой в следующем сезоне, и где окажется Гвардиола?

Пеп привык играть только с лучшими и бороться за максимальные цели. Да, он не смог после ухода из “Барселоны” выиграть Лигу Чемпионов – ни с “Баварией”, ни с “Барселоной”. Но чтобы такой специалист оставался вообще без этого турнира? Инсайдеры сразу заявили, что каталонец будет думать о собственном будущем – но, конечно же, не сейчас, в разгар сезона, а летом.



На всякий случай в “Манчестер Сити” готовятся к возможной смене тренера. Тут стараются заранее договориться с таким перспективным наставником, как Маурисио Почеттино. Для аргентинца это было бы логическим шагом “наверх” – после “Саутгемптона” и “Тоттенхэма”. На случай, если тот успеет договориться, например, с “Юнайтед”, прорабатывают еще одну альтернативу – Брендана Роджерса. Он в свое время поднимал “Ливерпуль” и чуть не забрал с ним чемпионство у “горожан”. Да и сейчас его “Лестер” более чем достойно навязывает конкуренцию действующему обладателю титула в споре за 2-е место…



Куда же отправится сам Пеп? Эксперты из Италии выдали 70-процентную вероятность того, что он все-таки уйдет из “Сити”. И проблема не только в отлучении из еврокубков. Просто не в стиле этого наставника долго оставаться на одном месте – по сути, именно он инициировал расставание с “Барселоной” и “Баварией”. От тренера ждали прощания с англичанами еще в прошлое межсезонье, но тогда он остался на Туманном Альбионе. Возможно, вердикт УЕФА станет поводом уйти?



Тогда, в 2019-м, Гвардиолу пытался заполучить себе “Ювентус“. Туринский клуб и сейчас наблюдает за проблемами “Сити”. Понимая, что есть еще как минимум “Бавария” с ПСЖ, “Старая Синьора” якобы готова сделать новую попытку уговорить Пепа перебраться именно в Италию. Тут он, к слову, уже бывал – но как футболист.



Впрочем, пока что Tuttosport оценивает не более чем в 5 процентов вероятность того, что Гвардиола будет назначен тренером “Ювентуса”. Во-первых, есть Маурицио Сарри, у которого, несмотря на критику со стороны части болельщиков клуба, есть доверие руководства и неплохой авторитет у футболистов. Так что его уволят только при полном провале в нынешнем сезоне. Останавливают и высокие зарплатные требования – Пеп один из самых дорогих тренеров мира. Также аналитики из Турина допускают, что он, закончив в АПЛ, сделает новую паузу в карьере.



Но пока что последние новости выглядят как обнадеживающие для болельщиков “Манчестер Сити”. Похоже, каталонец, для которого протест, борьба – не чуждые понятия, воспринял нынешнюю ситуацию как вызов. Сначала журналисты узнали, что менеджер решил отработать минимум до конца нынешнего контракта, а это 2021-й год. Во-вторых, на экстренной встрече с игроками на базе тренер призвал доказать, что “горожане”, “Манчестер Сити” в целом – это про талант, а не про деньги.



Гвардиола настроен показать все УЕФА на поле. Кстати, есть шанс устроить для чиновников любопытный казус: если англичане выиграют этот розыгрыш Лиги Чемпионов, их все-таки пустят в следующий?