500 матчей Руни в чемпионатах Англии: что творил выдающийся бомбардир

В пятницу Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби», провёл свой 500-й матч в чемпионатах Англии. Имеются ввиду именно английские лиги, то есть Премьер-лига и Чемпионшип, без учёта других турниров. В своей пятисотой игре Руни отметился забитым голом с пенальти, причём сделал это красиво. Самое время вспомнить самые интересные моменты по ходу этого пути Руни из пятисот поединков.

Матч 9 – первый гол в АПЛ

Уэйн Руни дебютировал за «Эвертон» в Премьер-лиге в августе 2002 года. Чтобы забить первый гол, молодому нападающему понадобилось девять матчей. Руни забил победный мяч дальним ударом в матче против «Арсенала», не проигрывавшего ранее на протяжении тридцати игр. Тогда Уэйн стал самым молодым бомбардиром в истории АПЛ – 16 лет, 360 дней.



Матч 19 – первое удаление

Первую красную карточку в Премьер-лиге Руни заработал в Boxing Day – 26 декабря 2002 года в матче против «Бирмингем Сити». Уэйн был удалён за грубую игру против защитника – арбитр посчитал, что форвард опасно шёл в стык прямой ногой. Впрочем, уже через два дня Руни опять вышел на поле, ведь его карточка была аннулирована.



Матч 50 – 10 голов в АПЛ

В конце декабря 2003 года Уэйн Руни в одном матче против «Бирмингем Сити» покорил сразу две планки – 50-й матч и 10-й гол в Премьер-лиге. К тому времени Руни уже являлся полноправным игроком сборной Англии.



Матч 57 – первый дубль

21 февраля 2004 года Уэйн Руни впервые оформил дубль в Премьер-лиге. Молодой нападающий помог своей команде обеспечить преимущество 3:1 в поединке против «Саутгемптона», но «Эвертон» победу не удержал – встреча завершилась ничьей 3:3.



Матч 68 – дебют в АПЛ за «Манчестер Юнайтед»

Проведя за «Эвертон» в Премьер-лиге 67 матчей и забив 15 голов, летом 2004 года Руни перебрался в «Манчестер Юнайтед». Будучи восемнадцатилетним парнем, Уэйн стал самым дорогим тинэйджером в мире на то время. Из-за полученной на чемпионате Европы травмы, Руни дебютировал за «красных дьяволов» в Премьер-лиге только 3 октября – спустя пять дней после своего триумфального дебюта за команду в Лиге чемпионов, когда форвард трижды расписался в воротах «Фенербахче».



Матч 70 – первый гол в АПЛ за «Манчестер Юнайтед»

Первый гол за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге Руни забил 24 октября 2004 года в запоминающемся поединке против «Арсенала». «Канониры» тогда уступили со счётом 0:2, и их рекордная серия из 49 игр АПЛ без поражений прервалась. Этот рекорд лондонцы удерживают до сих пор, но нынешний «Ливерпуль» подобрался достаточно близко (43 игры без поражений).



Матч 139 – первый хет-трик в АПЛ

28 октября 2006 года Уэйн Руни отметился первым хет-триком в Премьер-лиге. Случилось это в поединке против «Болтона», который завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Руни тогда покончил со своей затяжной серией без забитых мячей, которая тянулась с самого начала сезона.



Матч 146 – 50-й гол в АПЛ

Первый солидный бомбардирский рубеж в Премьер-лиге Руни покорил 9 декабря 2006 года в принципиальном дерби против «Манчестер Сити». В тот день Уэйн достиг планки в 50 забитых мячей в турнире.



Матч 167 – первый титул АПЛ

Проведя 167 игр, Руни впервые поднял над головой чемпионский титул Премьер-лиги. Случилось это 13 мая 2007 год после игры против «Вест Хэма» на «Олд Траффорд». Руни ещё четырежды выиграет чемпионство с «Манчестер Юнайтед», а также завоюет трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира, не говоря уже о внутренних кубковых триумфах.



Матч 247 – 100-й гол в АПЛ

Сезон 2009/2010 получился для Уэйна Руни одним из наиболее сильных в «Манчестер Юнайтед». Тогда он забил 26 голов в 32 играх Премьер-лиги. Сотый гол в турнире Руни оформил 31 января 2010 года, когда «красные дьяволы» разобрались с «Арсеналом» с результатом 3:1.



Матч 273 – невероятный гол «Манчестер Сити»

Гол Уэйна Руни в ворота «Манчестер Сити», забитый 12 февраля 2011 года, почти всегда можно увидеть в подборках лучших голов в истории Премьер-лиги. Тогда Руни удался шикарный удар через себя из пределов штрафной площади – Джо Харт даже не дёрнулся. Дерби Манчестера в тот день завершилось победой «Юнайтед» – 2:1.



Матч 278 – 100-й гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

2 апреля 2011 года «Манчестер Юнайтед» в ярком стиле обыграл на выезде «Вест Хэм». «Красные дьяволы» уступали после первого тайма со счётом 0:2, но во втором тайме ответили четырьмя точными ударами. Три из них нанёс Уэйн Руни, который достиг отметки в 100 голов в Премьер-лиге в футболке «красных дьяволов».



Матч 451 – бомбардирский рекорд в истории «Манчестер Юнайтед»

21 января 2017 года Уэйн Руни в концовке гостевого матча против «Сток Сити» блестяще исполнил штрафной удар и принёс «Манчестер Юнайтед» ничью со счётом 1:1. Этот гол позволил Руни стать лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов» во всех соревнованиях с 250 мячами. Уэйн побил рекорд Бобби Чарльтона.



Матч 460 – последняя игра АПЛ за «Манчестер Юнайтед»

21 мая 2017 года в матче против «Кристал Пэлас» Уэйн Руни провёл последний матч за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Через несколько дней Руни ещё вышел на замену в финальной игре Лиги Европы против «Аякса».



Матчи 461 и 462 – возвращение в «Эвертон» и 200-й гол в АПЛ

12 августа 2017 года Уэйн Руни снова сыграл за «Эвертон» в Премьер-лиге после возвращения в родной клуб и даже забил победный мяч в ворота «Сток Сити». В следующем туре Руни опять забил, огорчив «Манчестер Сити», и этот гол стал для Уэйна 200-м в АПЛ.



Матч 472 – хет-трик и гол с центра поля

29 ноября 2017 года Уэйн Руни оформил хет-трик за «Эвертон» в матче Премьер-лиги против «Вест Хэма». Один из голов форварда получился особенно красивым. После неудачного выноса мяча в исполнении Джо Харта Руни в касание классно пробил прямо из центрального круга. Уэйн назвал этот гол одним из лучших в своей карьере.



Матч 492 – возвращение в Англию

После периода в МЛС Уэйн Руни вернулся в Англию. 2 января 2020 года нападающий дебютировал за «Дерби» в Чемпионшипе.



Матч 500 – гол в стиле Паненки

21 февраля 2020 года Уэйн Руни забил в ворота «Фулхэма» с пенальти в своём 500-м матче в чемпионатах Англии. Опытный форвард «Дерби» исполнил красивый удар в стиле Антонина Паненки. Этот гол стал для Руни третьим в футболке «баранов» в Чемпионшипе.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко



