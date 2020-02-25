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Англия

10 самых странных переходов с участием английских клубов
 25 февраля 2020 09:49 |
10 самых странных переходов с участием английских клубов
АПЛ – самая богатая футбольная лига мира. В ней даже аутсайдеры имеют доходы на десятки миллионов, и, значит, могут позволить себе немало новичков. При этом неизбежны и ошибки, подчас грубые. Английские журналисты назвали 10 самых сомнительных сделок с участием представителей современного британского футбола.

Алекс Фергюссон покупал Бебе. За него “Витории” отдали 7 миллионов евро. Трансфер сопровождали различные слухи типа того, что парень играл на чемпионате мира среди бездомных. 20-летний футболист все же поиграл немного за МЮ, и даже забивал в Лиге Чемпионов. Но он даже в составе “Бешикташа” и “Эйбара” не блистал.

Жюльен Фобер понадобился “Реалу”. Этого хода не понял никто – и скепсис полностью оправдался. В Мадриде он провел только 2 игры за пол года, так что не странно, что засыпал прямо на скамейке запасных. Не удивительно, что француза не выкупили у “Вест Хэма”.

Джилободжи не стал новым Десайи. За Папи “Нанту” выложили 4 миллиона. Впрочем, он изначально был для Жозе Моуриньо 5-м центрбеком, позади таких глыб, как Терри, Кэхилл и Иванович. Не удивительно, что он не был в заявке на Лигу Чемпионов и вообще провел только 62 секунды в кубковом матче с “Уолсоллом”. Но неплохо проявил себя в “Вердера” и “Сандерленда” и в итоге окупил трансфер дважды. Правда, в 2018-м “черные коты” отчислили сенегальца, когда тот самовольно продлил отпуск на месяц.

Мало кто помнит Бендтнера в “Ювентусе”. Никласа арендовали летом 2012-го года. Пару раз “Лорд” из Дании даже выходил в “старте”, но так и не забивал. Не удивительно, что нападающего при первой возможности вернули “Арсеналу”.

Тайрон Мирс из “Дерби” перебрался в “Марсель”. В 2008-м его, даже после травмы, арендовали французы. Причем “бараны” категорически не хотели отпускать футболиста, но тот буквально сбежал. Через год, отыграв всего 7 раз (но забив “Аяксу” в Кубке УЕФА), он вернулся на родину, но в “Бернли”.

До сих пор эталоном скандального трансфера считается двойное подписание “Тевес-Маскерано”. Нет, перебравшись из “Коринтианса”, аргентинцы смогли помочь “Вест Хэму”. Но когда в Англии узнали, что при этом игроки признавали компании Киа Джурабчяна, грянул скандал – “Шеффилд Юнайтед”, проигравший “молотобойцам” борьбу за выживание, спорил и судился до последнего.

Стивен Колкер был первой попыткой Клоппа найти центрбека. Юргену понравилась игра футболиста против “Саутгемптона”. Арендованный футболист неплохо начинал, помог выиграть драматичный поединок у “Норвича”, ассистировав Лаллане, сделавшему счет 5-4. Но быстро сдулся.

Самый оригинальный переход сделал Крейг Дэвис. Валлиец сменил “Оксфорд Юнайтед” на “Верону”. 20-летнего футболиста брали, чтобы повысить шансы на выход в Серию А. Но с 5-летнего контракта на выходе получился 1 матч, и, вскоре, переход в “Вулверхэмптон”.

Последним европейским клубом Камбиассо был “Лестер”. Эстебан перешел сюда из “Интера”, где был уважаемым ветераном. “Лисам” он помог выжить в элите, а болельщики ценили аргентинца за опыт и мастерство. Но при этом прогресс начался у клуба уже после ухода легионера.

Нигде в серьезных клубах так и не заиграл Лафферти. Кайл – легенда Северной Ирландии. Но он не смог проявить себя ни в “Рейнджерсе”, ни в “Бернли”, ни в “Сьоне” Гаттузо, ни в “Палермо”. Также в карьере были Турция и Норвегия и немало других клубов. Зачастую все завершалось скандальным расставанием.

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