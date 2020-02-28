В Челси готовят летнюю чистку – названо имена тех, кто может покинуть клуб

Одним из итогов этой недели Лиги Чемпионов стало разгромное поражение “Челси”. Команда, похоже, прощается с турниром уже в 1/8 – после 0-3 с “Баварией” сложно надеяться на камбэк в Мюнхене. Но все же Лампарда и его работу будут оценивать по АПЛ, а там пока что все складывается успешно. Значит, Фрэнк останется на своей должности. И уже планирует обновление состава “аристократов” в межсезонье.

По сути, работа уже началась. “Синие” успели подписать первого “летнего” новичка, Хакима Зиеша. Идет подготовка и других подписаний. Но “Лэмпс” уже понял после “пустого” трансферного окна в январе, что такой уж крупный бюджет ему не обеспечат. Значит, нужно продавать тех, кто ему не нужен, чтобы найти средства для усиления состава. По данным журналистов, до 8 футболистов, приближенных к основному составу, могут покинуть Лондон ближайшим летом.



Очевидно, что не устраивает тренера игра Кепы Аррисабалаги. После 2-2 с “Арсеналом”, уже полный месяц, 80-миллионный испанец неизменно сидит на скамейке запасных. Кабальеро далеко не идеален, но, похоже, на баске все равно уже нарисован крест. По данным журналистов, нового вратаря снова будут искать в Примере. Идея в том, чтобы заодно и от Кепы избавиться, обменяв его на Яна Облака. Безусловно, за словенца придется доплачивать, и на это готовы выделить 30 миллионов. Вот только заинтересуется ли подобным вариантом “Атлетико” и Диего Симеоне? Остается и альтернативный вариант с Андре Онана, или Муссо, выступавший за сборную Аргентины.



Не факт, что останется на следующий сезон и Жоржиньо. Бразильский итальянец остался в Лондоне на этот сезон. Его ценит нынешний наставник – сейчас у полузащитника статус вице-капитана “синих”, а менеджер отмечает лидерские способности и менталитет победителя у футболиста. Жоржиньо практически не выпадает из основы, и играет полезно: 4+2 в 25 матчах АПЛ, 2 гола (оба с пенальти) в 7 играх Лиги Чемпионов. Но все же снова пишут о том, что спортсмен воссоединится с Сарри, на этот раз в “Ювентусе”. Маурицио якобы просит подписать своего любимца летом, а Жоао Сантос, агент полузащитника, хотя и заверил, что с ними никто из Турина не связывался, прямо сказал, что вместе с подопечным не стал бы отказываться от перехода в “Старую Синьору”.



Так и не раскрылся на “Стэмфорд Бридж” Росс Баркли. Причем если в прошлом сезоне он играл достаточно часто, то теперь окончательно засел в запасе, отыграв чуть больше 10 раз в АПЛ. Лэмпард делает ставку на более молодых футболистов типа Маунта, да и нарушения дисциплины в исполнении хавбека никуда не делись. Росса могли продать еще в январе, но решили сохранить для глубины состава, с учетом борьбы за 4-е место в чемпионате. Но дальше 26-летнему игроку стоит сменить прописку. Примерно та же ситуация и у Педро – он играет очень редко. Даже странно, что испанца не отпустили в январе в “Рому”, на родину или в МЛС.



Не исключают расставание с Куртом Зумой. Он этот сезон проводит в Лондоне, а не в аренде, но, похоже, деле в трансферном “бане”. В 2020-м француз отыграл только трижды, причем раз вышел на замену. Сейчас он проиграл конкуренцию не только Аспиликуэте, но и Рюдигеру с Кристенсеном, а на лето запланировано усилении центра обороны. А 25-летнего оборонца после относительно успешного сезона можно будет куда-то успешно пристроить.



Падают шансы удержать Виллиана. Вингер на этой неделе признался, что действительно получил неплохое предложение от “аристократов”, но оно рассчитано на 2 года – бразилец же настаивает на 3. Он назвал ситуацию “трудной” и на данный момент признает, что не знает, останется ли в Лондоне. Но признает, что теперь ему будет тяжело не уйти в межсезонье.