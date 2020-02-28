В Челси готовят летнюю чистку – названо имена тех, кто может покинуть клуб

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Новичок «Шахтёра» Витао: «Лично я восхищаюсь Луисом Адриано»
fanat.ua » Новости » Англия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
08.03.2020 15:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Киев-Баскет
» Продажа билетов онлайн
06.03.2020 19:30
Баскетбол. Харьковские Соколы - Черкасские мавпы
» Продажа билетов онлайн
06.03.2020 16:00
Теннис. Украина - Тайвань
» Продажа билетов онлайн
04.03.2020 19:00
Шахтер - Днепр-1
» Продажа билетов онлайн
04.03.2020 17:00
Заря - Львов
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 16:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Химик
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:30
ПСВ - Фейеноорд
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн
29.02.2020 18:30
Гандбол. Мотор (Запорожье) - Веспрем (Венгрия)
» Продажа билетов онлайн
28.02.2020 19:30
Баскетбол. Харьковские Соколы - Одесса
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Магнит "Магдебург"

Подробнее...
Магнит "Ян Регенсбург"

Подробнее...
Значок "Аполлон" Лариса

Подробнее...
Значок "Эрготелис" Ираклион (старый лого)

Подробнее...
Значок "Панетоликос" Агринион

Подробнее...
Значок "Кавала"

Подробнее...
Магнит "Санкт-Пёльтен"

Подробнее...
Магнит "Маттерсбург"

Подробнее...
Магнит "Хартберг"

Подробнее...
Магнит "Гренобль"

Подробнее...
Значок "Сантамарина" Тандиль

Подробнее...
Значок "Химнасия и Эсгрима" Мендоса

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Англия

В Челси готовят летнюю чистку – названо имена тех, кто может покинуть клуб
 28 февраля 2020 07:23 |
В Челси готовят летнюю чистку – названо имена тех, кто может покинуть клуб
Одним из итогов этой недели Лиги Чемпионов стало разгромное поражение “Челси”. Команда, похоже, прощается с турниром уже в 1/8 – после 0-3 с “Баварией” сложно надеяться на камбэк в Мюнхене. Но все же Лампарда и его работу будут оценивать по АПЛ, а там пока что все складывается успешно. Значит, Фрэнк останется на своей должности. И уже планирует обновление состава “аристократов” в межсезонье.

По сути, работа уже началась. “Синие” успели подписать первого “летнего” новичка, Хакима Зиеша. Идет подготовка и других подписаний. Но “Лэмпс” уже понял после “пустого” трансферного окна в январе, что такой уж крупный бюджет ему не обеспечат. Значит, нужно продавать тех, кто ему не нужен, чтобы найти средства для усиления состава. По данным журналистов, до 8 футболистов, приближенных к основному составу, могут покинуть Лондон ближайшим летом.

Очевидно, что не устраивает тренера игра Кепы Аррисабалаги. После 2-2 с “Арсеналом”, уже полный месяц, 80-миллионный испанец неизменно сидит на скамейке запасных. Кабальеро далеко не идеален, но, похоже, на баске все равно уже нарисован крест. По данным журналистов, нового вратаря снова будут искать в Примере. Идея в том, чтобы заодно и от Кепы избавиться, обменяв его на Яна Облака. Безусловно, за словенца придется доплачивать, и на это готовы выделить 30 миллионов. Вот только заинтересуется ли подобным вариантом “Атлетико” и Диего Симеоне? Остается и альтернативный вариант с Андре Онана, или Муссо, выступавший за сборную Аргентины.

Не факт, что останется на следующий сезон и Жоржиньо. Бразильский итальянец остался в Лондоне на этот сезон. Его ценит нынешний наставник – сейчас у полузащитника статус вице-капитана “синих”, а менеджер отмечает лидерские способности и менталитет победителя у футболиста. Жоржиньо практически не выпадает из основы, и играет полезно: 4+2 в 25 матчах АПЛ, 2 гола (оба с пенальти) в 7 играх Лиги Чемпионов. Но все же снова пишут о том, что спортсмен воссоединится с Сарри, на этот раз в “Ювентусе”. Маурицио якобы просит подписать своего любимца летом, а Жоао Сантос, агент полузащитника, хотя и заверил, что с ними никто из Турина не связывался, прямо сказал, что вместе с подопечным не стал бы отказываться от перехода в “Старую Синьору”.

Так и не раскрылся на “Стэмфорд Бридж” Росс Баркли. Причем если в прошлом сезоне он играл достаточно часто, то теперь окончательно засел в запасе, отыграв чуть больше 10 раз в АПЛ. Лэмпард делает ставку на более молодых футболистов типа Маунта, да и нарушения дисциплины в исполнении хавбека никуда не делись. Росса могли продать еще в январе, но решили сохранить для глубины состава, с учетом борьбы за 4-е место в чемпионате. Но дальше 26-летнему игроку стоит сменить прописку. Примерно та же ситуация и у Педро – он играет очень редко. Даже странно, что испанца не отпустили в январе в “Рому”, на родину или в МЛС.

Не исключают расставание с Куртом Зумой. Он этот сезон проводит в Лондоне, а не в аренде, но, похоже, деле в трансферном “бане”. В 2020-м француз отыграл только трижды, причем раз вышел на замену. Сейчас он проиграл конкуренцию не только Аспиликуэте, но и Рюдигеру с Кристенсеном, а на лето запланировано усилении центра обороны. А 25-летнего оборонца после относительно успешного сезона можно будет куда-то успешно пристроить.

Падают шансы удержать Виллиана. Вингер на этой неделе признался, что действительно получил неплохое предложение от “аристократов”, но оно рассчитано на 2 года – бразилец же настаивает на 3. Он назвал ситуацию “трудной” и на данный момент признает, что не знает, останется ли в Лондоне. Но признает, что теперь ему будет тяжело не уйти в межсезонье.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
28.02.2020 22:00
Норвич – Лестер
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
28.02.2020 22:00
Норвич — Лестер
Сравнение ставок » Трансляция
28.02.2020 19:00
Днепр-1 — Динамо Киев
Сравнение ставок » Трансляция
28.02.2020 17:30
Крылья Советов — Оренбург
Сравнение ставок » Трансляция
28.02.2020 14:00
Жеребьёвка Лиги Европы — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
26 февраля 2020
Оболонь - Тистед 4:0
Оболонь - Тистед 4:0
25 февраля 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE
24 февраля 2020
Альянс - Окжетпес 2:3
Альянс - Окжетпес 2:3
24 февраля 2020
Рух - Тукумс 1:0
Рух - Тукумс 1:0
24 февраля 2020
Профутбол от 23.02.20
Профутбол от 23.02.20
23 февраля 2020
ПСЖ - Бордо 4:3
ПСЖ - Бордо 4:3
23 февраля 2020
Брага - Сетубал 3:1
Брага - Сетубал 3:1
23 февраля 2020
Рома - Лечче 4:0
Рома - Лечче 4:0
23 февраля 2020
Арсенал - Эвертон 3:2
Арсенал - Эвертон 3:2
23 февраля 2020
Хераклес - Аякс 1:0
Хераклес - Аякс 1:0
23 февраля 2020
Пасуш - Фамаликан 2:1
Пасуш - Фамаликан 2:1
23 февраля 2020
Витесс - ПСВ 1:2
Витесс - ПСВ 1:2
23 февраля 2020
Карпаты - Днепр-1 1:1
Карпаты - Днепр-1 1:1
23 февраля 2020
Утрехт - Твенте 2:1
Утрехт - Твенте 2:1
23 февраля 2020
Дженоа - Лацио 2:3
Дженоа - Лацио 2:3

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Англия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте