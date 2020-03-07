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Англия

Превзойти «Манчестер Сити»: какие рекорды АПЛ «Ливерпуль» может побить весной
 7 марта 2020 01:08 |
Превзойти «Манчестер Сити»: какие рекорды АПЛ «Ливерпуль» может побить весной
В прошлом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Уотфорду» со счётом 0:3. Таким образом, команда Юргена Клоппа не смогла побить сразу несколько значимых рекордов «Арсенала». В эпоху Премьер-лиги «канониры» установили рекордную серию из 49 игр без поражений («Ливерпуль» остановился на 44 играх), а также прошли сезон без поражений (2003/2004). Но на какие ещё рекорды может замахнуться «Ливерпуль»? Давайте разбираться.

Количество очков

Текущий рекорд: 100 («Манчестер Сити», 2017/2018).

В настоящий момент взятие этого рекорда «Ливерпулем» кажется не просто возможным, а неизбежным. Всё-таки команда Юргена Клоппа в двадцати восьми прошедших турах Премьер-лиги потеряла всего лишь пять очков. Впереди десять игр, в которых мерсисайдцы могут набрать 30 баллов. Таким образом, максимально они смогут набрать 109 очков при рекорде «Манчестер Сити» в сотню пунктов.

Количество забитых голов

Текущий рекорд: 106 («Манчестер Сити», 2017/2018).

«Ливерпуль» уже пропустил 20 голов в чемпионате, а потому рекорд «Челси» с 15 пропущенными голами в сезоне 2004/2005 команде Юргена Клоппа уже не покорится. А вот рекорд «Манчестер Сити» по количеству голов в чемпионате мерсисайдцы могут побить, хотя сделать это будет сложно. Чтобы превзойти 106 голов «горожан», «Ливерпулю» нужно забить 43 гола в десяти оставшихся играх Премьер-лиги. Подопечным Юргена Клоппа нужно серьёзно прибавлять в атаке.

Количество побед

Текущий рекорд: 32 («Манчестер Сити», 2017/2018, 2018/2019).

В двух последних чемпионских сезонах «Манчестер Сити» добивался 32 побед в 38 матчах. Чтобы превзойти достижение команды Хосепа Гвардиолы, команде Юргена Клоппа нужно выиграть 7 из оставшихся десяти игр. Вполне реально воплотить это в жизнь.

Количество побед дома и в гостях

Текущие рекорды: 18 побед дома («Челси», 2005/2006, «Манчестер Юнайтед», 2010/2011, «Манчестер Сити», 2011/2012, 2018/2019), 16 побед в гостях («Манчестер Сити», 2017/2018).

«Ливерпуль» может стать первым клубом в эпоху Премьер-лиги, выигравшим все домашние матчи одного чемпионата. Для этого команде Юргена Клоппа нужно обыграть «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу», «Бёрнли» и «Челси».

Также мерсисайдцы имеют возможность установить рекорд по количеству побед в одном сезоне Премьер-лиги на выезде. Здесь задача гораздо сложнее, ведь «красным» предстоит съездить в гости к «Эвертону», «Манчестер Сити», «Брайтону», «Арсеналу» и «Ньюкаслу». Чтобы побить рекорд, «Ливерпулю» нужно выиграть все эти встречи.

Ранее чемпионство

Текущий рекорд: 14 апреля 2001 года («Манчестер Юнайтед»).

Между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» сейчас 22 очка, но команда Хосепа Гвардиолы провела на игру меньше. Пока всё складывается так, что мерсисайдцы смогут оформить титул 5 апреля, когда они в очной дуэли сойдутся с «горожанами» на «Этихад Стэдиум». Это будет рекордом, ведь пока что раньше всех титул АПЛ удалось завоевать «Манчестер Юнайтед» (14 апреля в сезоне 2000/2001). «Ливерпуль» может стать чемпионом ещё раньше, если «Манчестер Сити» будет оступаться.

Тренерское достижение

Юрген Клопп может не просто привести «Ливерпуль» к первому чемпионскому титулу за 30 лет. Клопп может стать первым немецким тренером, выигравшим важный трофей в Англии. Пока что тренеры из Германии ни разу не выигрывали Премьер-лигу, Кубок Англии или Кубок английской лиги. Это тренерское достижение уже практически в кармане у Клоппа.

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко
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