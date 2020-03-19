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Англия

Де Брейне лучший, в топ-10 половина представляют Ливерпуль: в Англии уже подводят итоги сезона
 19 марта 2020 21:24 |
Де Брейне лучший, в топ-10 половина представляют Ливерпуль: в Англии уже подводят итоги сезона
Пока футбол, в том числе и английский, на паузе, журналисты развлекают себя и читателей составлением различных рейтингов. И, хотя все вроде бы на Туманном Альбионе все еще настроены доиграть сезон и в обычном режиме распределить места в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, но авторитетное английское издание, The Telegraph, уже опубликовало рейтинг лучших игроков текущего сезона в АПЛ – с оговоркой, что учет сделан на момента приостановки в связи с коронавирусным карантином.

При этом эксперты СМИ использовали статистические данные, в том числе подсчитанные Opta Sports. Но и сами они разработали модель оценки. Ключевыми при этом были показатели игры в атаке, защите, пасы и так далее. Также отметили, что есть и факторы, что не поддаются количественной оценке, но важны для общего рейтинга.

Замыкают топ-10 бывшие одноклубники. Высоко оценили игру Рияда Махреза. Хотя алжирец и не имеет постоянного места в основе “Манчестер Сити”, но из-за затяжной травмы Лероя Сане он получил в этом сезоне достаточно много времени – и с толком использовал его, много забивая и раздавая передачи. Рядом с ним разместился Джейми Варди. Он, в отличие от вингера, остался в “Лестере”, и выдает с “лисами” отличный сезон. Нападающий немало пропустил, но как раз перед остановкой сезона он снова отметился голами. Теперь у ветерана их 19, и он уверенно возглавляет список бомбардиров АПЛ, претендуя на “Золотую Бутсу” Европы.

Признанные звезды “Ливерпуля” только во второй пятеркой. Эксперты разместили на 8-м месте Вирджила ван Дейка. А ведь в прошлом сезоне фактурный голландец был лучшим в Англии и претендовал на “Золотой Мяч”, чуть не отобрав этот трофей у Месси. Но сейчас в Англии есть и более яркие герои. То же самое касается и Мохамеда Салаха. Египтянин стабильно хорош, и в этом сезоне забил уже 16 голов, но сейчас “красные” уже не так зависят от формы своего вингера, как в позапрошлом сезоне.

Мане оценили выше Агуэро. Оба игрока уже не первый год играют на высочайшем уровне в Премьер-Лиге. Аргентинец наколотил на Туманном Альбионе столько голов, что давно стал живой легендой и “Манчестер Сити”, и всей АПЛ. При этом пока что возраст “Куну” не помеха, у него и сейчас 16 мячей. Но все же именно Садио подняли в топ-5, хотя он забил на гол меньше, оставив лидера действующего чемпиона на 6-й позиции. Видимо, учитывается, что “красные” сенегальца идут с большим отрывом.

На 4-м месте футболист из команды-аутсайдера. Речь, конечно же, о Грилише. Джек – безусловно лучший игрок “Астон Виллы”, и если команда из Бирмингема останется в Премьер-Лиге, то в основном за счет классной игры и отличной статистики своего лидера. Впрочем, уж он-то точно не отправится в Чемпионшип – за футболистом уже идет охота.

В тройке лучших 2 представителя “Ливерпуля”. На 3-е место поставили Александера-Арнольда. Юный правый защитник стал год назад героем камбэка с “Барселоной”, но продолжает только прогрессировать. На счету фуллбека в этом сезоне АПЛ 2 гола при 13 передачах, то есть он уже превзошел свою прошлогоднюю статистику. Но все же выше поставили Джордана Хендерсона. Полузащитника, несмотря на капитанскую повязку “Ливерпуля”, было принято недооценивать, но без своего лидера “красные” в феврале резко притормозили.

Но все же лучшим признали представителя “Манчестер Сити”. По мнению журналистов, №1 в английском футболе сейчас – Де Брюйне. Кевин много пропустил в прошлом сезоне из-за травм, но сейчас он очень хорош: 8+17 в АПЛ. Да и выездная игра с “Реалом” стала настоящим бенефисом бельгийца.

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