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Англия

Бруну Фернандеша уже назвали лучшим трансфером Манчестер Юнайтед за последние годы
 23 марта 2020 16:57 |
Бруну Фернандеша уже назвали лучшим трансфером Манчестер Юнайтед за последние годы
В Англии сейчас газеты и журналы развлекают себя самыми различными рейтингами и прочими аналитическими материалами. Так, эксперты Manchester Evening News провели оценку тех трансферов, что совершил местный гранд, “Манчестер Юнайтед”, за последнее время. Точкой отсчета было выбрано, конечно же, окончание эпохи “сэра Алекса” – то есть брали все переходы, что были оформлены после того, как легендарный Фергюссон покинул пост главного тренера.

Лучший трансфер за все эти годы – тот, что оформили одним из последних, в январе. Наконец-то завершилась сага с подписанием Бруну Фернандеша. Да, за полузащитника пришлось отдать 55 миллионов, более того, “Спортинг” в итоге может получить и все 80. Но если на “Олд Траффорд” о чем-то сожалеют, то только о том, что не подписали футболиста раньше, хотя “вели” его как минимум летом. Придя к “красным дьяволам”, новичок начал там без раскачки. 2 гола и 3 передачи в 5 матчах чемпионата, феерия в Лиге Европы, звание лучшего футболиста АПЛ а феврале. Так он может и в рейтинг лучших в сезоне в Премьер-Лиге попасть. В итоге – “9” (из 10) за это подписание менеджменту МЮ от экспертов. Теперь можно смело избавляться от Поля Погба, если уж француз так хочет уйти.

Неплохо оценили и приглашение Одиона Игало. Нигериец пока что не забивал в Англии после возвращения из Китая, но он в АПЛ выходит только на замену. Зато у этого нападающего уже есть по 2 гола в кубке и Лиге Европы. Отсюда и 8 баллов, наравне с надежным дублером Серхио Ромеро, проводящим первый сезон на “Олд Траффорде” Уан-Биссакой (другие летние новички, Магуайр и Джеймс, были оценены более сдержанно, хотя и положительно, на “7”) и Златаном. Очевидно, что учли и то, что Ибрагимович достался в свое время бесплатно.

Но все же больше было неудач, а то и откровенных провалов. По мнению экспертов, только на “единицу” можно оценить подписание латиноамериканских звезд, Радамеля Фалькао и Алексиса Санчеса – ни колумбиец, ни чилиец и близко не оправдали своих громадных зарплат. Наравне с ними оценили и подписание Виктора Вальдеса – легенда “Барселоны” так ничего и не показал на Туманном Альбионе. Не намного лучше оценены аналитиками и трансферы таких маститых игроков, как Бастиан Швайнштайгер и Анхель ди Мария: обоим выставлены “двойки”. Наравне с ними оценен и Маркос Рохо. Хотя он и не так уж сильно разочаровал.

Вообще большая часть громких переходов, мягко говоря, не оправдали себя. Так, дорогостоящее возвращение в “Манчестер Юнайтед” Поля Погба оценено в 5 баллов – то есть “троечка с минусом”. Что справедливо: только иногда хавбек показывал футбол ожидаемого уровня. У него нет с Сульшером тех конфликтов, что были с Моуринью, но в этом сезоне, пусть и из-за травм, звездный полузащитник тоже почти не играет.

Почти что провалом стало и приглашение Генриха Мхитаряна. Армянина помнят за отличную статистику в Лиге Европе, он помог выиграть этот трофей. Но в АПЛ полузащитник был намного менее эффективен – возможно, этот подопечный Мино Райолы просто не подходил “Юнайтед” в версии Моуринью. В итоге эту сделку англичан признали неудачной, оценив на “четыре“.

Впрочем, пример Фреда показывает, что, может быть, “Мики” нуждался в более терпеливом наставнике, который бы больше доверял игроку. Бразилец и вовсе провалил свой первый сезон в АПЛ. Теперь же, акклиматизировавшись на Туманном Альбионе и найдя свое место в рисунке игры “красных дьяволов”, теперь полузащитник демонстрирует надлежащий уровень игры. Теперь его трансфер оценивают крепкой “семеркой“, а что было бы еще пару месяцев назад?

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