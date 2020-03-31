Виллиан, скорее всего, не покинет Англию летом

Сейчас Виллиан находится в Бразилии. Футболист отправился на родину в последний момент, когда оформил в “Челси” отпуск, мотивируя это необходимостью присматривать за больными. Там, на родине, сейчас живет семье футболиста, в том числе его жена и дети. Неужели вот так, “попрощавшись по-английски”, вингер завершит свою “аристократическую” часть славной карьеры? Как известно, контракт футболиста сборной Бразилии с клубом подписан только до 30-го июня. “Челси” не раз пытался договориться о новом соглашении с игроком, которого так высоко ценит Лэмпард. Но по ключевому пункту, сроку, так и не удалось выработать консенсус. Сейчас же, из-за коронавируса, в клубе решили остановить переговоры о пролонгации – не только с Виллианом, но и с другими потенциальными свободными агентами, Жиру и Кабальеро (Педро в Лондоне не намерены удерживать). Только после того, как станут ясны сроки возобновления АПЛ, стороны могут снова сесть за стол переговоров. Но все меньше шансов, что это произойдет еще весной…



АПЛ пока что планируют доиграть в июне-июле. Еще до того, как стали известны эти намерения, вингер пообещал, что он точно вернется в “Челси” и доиграет чемпионат, даже если контракт уже к тому времени истечет. Таким образом Виллиан хочет отплатить своей верностью клубу за то, что тот всегда был лоялен к нему самому. Так что футболист готов выкладываться и в июне, и, если понадобится, в июле этого года, вне зависимости от того, что будет с его контрактом.



При этом, несмотря на немалую игровую практику (36 поединков в этом сезоне, 6 голов при 5 передачах), оставаться в “Челси” бразилец не намерен. Но одновременно экс-футболист “Шахтера” и “Анжи” доволен тем, что живет и играет в Англии, и не очень хочет покидать АПЛ. И есть те, которые с радостью ухватятся за возможность подписать такого игрока. Тем более если он будет свободным агентом.



Полузащитник может воссоединиться с Жозе Моуринью. Тот очень ценит футболиста – во время последней каденции “Особенного” в “Челси” именно Виллиан был лучшим игроком и тянул на себе кризисную команду. Португалец пару раз пытался приобрести вингера в “Манчестер Юнайтед”, а теперь настаивает на его подписании “Тоттенхэмом“. Там готовы обсуждать с игроком условия личного контракта. Но тоже вынуждены ждать окончания карантина.



Конкуренцию злейшему врагу намерен оказать “Арсенал”. Правда, пока что не понятно, какие именно аргументы хотят при этом использовать “канониры”. Но тут тоже есть личная заинтересованность менеджера – Микель Артета лично заинтересован в появлении такого футболиста.



31-летним игроком такого калибра, если тот станет свободным агентом, интересуются многие европейские гранды. Что любопытно: “Барселона” была готова приобрести футболиста, но сейчас интерес к Виллиану уменьшился. Очевидно, “сине-гранатовые” в нынешней финансовой ситуации пересматривают свои планы, и, в том числе, отказываются от приглашения возрастного вингера. Кстати, с коронавирусом и снижением расходов может быть связан и интерес со стороны “Баварии” – там и не скрывают, что в бразильце видят более дешевую альтернативу для Лероя Сане. Ну и, конечно же, среди претендентов есть и “Ювентус” – тот просто не может проигнорировать шанс подписать звезду без контракта.