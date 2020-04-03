Один из клубов АПЛ выдвинул идею доиграть текущий сезон на расстоянии 8135 километров от Лондона – именно такое расстояние между Пекином и столицей Англии.

Такая идея была выдвинута командой, которая опасается того, что сезон будет завершён досрочно, а в качестве его результатов будет принято текущее положение команд в таблице, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.



Также отмечается, что сегодня, 3 апреля, днём пройдёт видеоконференция всех 20 клубов, но никакого прорыва со стороны руководства Премьер-лиги на ней не ожидается, потому что футбольные власти не готовы сформулировать план спасения сезона.



Подобная идея основана на изучении ситуации, а также поиску наиболее безопасного от коронавируса места, имеющего для проведения чемпионата необходимую инфраструктуру.



Помимо этого вопроса, в рамках видеоконференции должно быть принято решение по урезанию заработных плат игрокам АПЛ.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова