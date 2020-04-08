В Италии и Англии собираются объявить о досрочном завершении сезона

В серии А планируют объявить о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса. Эту информацию сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино.

«В Бельгии уже решили досрочно завершить чемпионат, несмотря на возможную негативную реакцию со стороны УЕФА. В Англии намерены сделать такое же заявление, поскольку ситуация там становится очень серьезной.



Я надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после окончания пандемии. Сейчас переживаю за следующие сезоны, а не за старые», - передает слова функционера издание Football-Italia.



Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы из стран, не доигравших текущий сезон, могут быть не допущены к еврокубкам.



Евро-Футбол.Ру

Сергей Гумен





