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Англия

Тоттенхэм отпустит Кейна, если кто-то согласится ради него обновить мировой рекорд
 13 апреля 2020 02:32 |
Тоттенхэм отпустит Кейна, если кто-то согласится ради него обновить мировой рекорд
В Англии страдают от нынешней ситуации даже топовые клубы. Особенно непростое положение у “Тоттенхэма”. Ведь эта команда недавно завершила масштабный проект по строительству арены. И вынуждена отдавать долги, в том числе и сейчас. Как подсчитали журналисты, на данный момент эта статья “тянет” почти 640 миллионов. Более того, еще свыше 80 нужно отдать другим клубам за уже оформленные трансферы (это при том, что новичков в последние годы практически не было).

Пандемия коронавируса ужесточила условия. Есть надежды на то, что сезон все-таки доиграют, и тогда хотя бы выплаты за телеправа будут в прежнем объеме. Но ряд других статей доходов точно будет максимально уменьшена, а то и потеряна. Выход напрашивается, хотя и неприятный: продавать футболистов, имеющих спрос. А это, в первую очередь, Харри Кейн.

Капитан и живой символ “Тоттенхэма” уже и так прямо говорил, что может уйти – если не увидит реального усиления состава. А его вряд ли стоит ждать: стало известно, что летний трансферный бюджет уменьшают. Тогда стоит ли удерживать футболиста, которому уже 27? Его желание наконец-то начать выигрывать трофеи (со “шпорами” за все время был только финал Лиги Чемпионов, и тот проигран) понятно всем.

“Шпоры” ранее категорически отказывались от подобной сделки. Теперь акценты вроде бы меняются: под грузом долгов и падения доходов в клубе готовы рассмотреть варианты и назвали свои условия. По данным СМИ, на Харри выставлен ценник. Но он очень велик, 200 млн., причем в фунтах. В пересчете на евро это и вовсе 225, то есть больше, чем ПСЖ выложил за Неймара в 2017-м. Маловероятно, что сейчас, в условиях падения цен, кто-то заплатит такие деньги. Но, возможно, Кейн все же уйдет уже нынешним летом.

Изначально его активно “сватали” в “Манчестер Юнайтед”. Бербатов намекал, что нынешний бомбардир “Тоттенхэма” может повторить его путь – болгарин также перебрался на “Олд Траффорд” из Лондона. Правда, по инсайдерским данным, сейчас в МЮ больше склоняются к варианту, при котором состав будет пополнен, в первую очередь, Джейдоном Санчо, Грилишем и/или Мэддисоном. А уж для Харри есть более “экономная” альтернатива – выкупить Одиона Игало, которого арендовали в январе.

Но есть на английского нападающего и другие претенденты. В том числе проявляет к нему интерес и “Сити”. У них нет сейчас нападающего такого плана – Агуэро и Жезус не так фактурны. Да и Серхио уже не молод, и ему постепенно нужно искать замену (плюс как пройти мимо такого шанса утереть нос “красным дьяволам”?). Правда, “горожане”, скорее всего, останутся все же без Лиги Чемпионов… Но с ними у Кейна точно будет больше шансов выиграть трофеи.

Возможно и продолжение карьеры за границей. Одна из задач на межсезонье для Флорентино Переса – это как раз приобретение нового нападающего. Приоритетом он считает попытку подписать Мбаппе, но в того мертвой хваткой держится ПСЖ. Так что в мадридском “Реале” изучают альтернативы, и в качестве одной из таковых рассматривается Кейн. Тем более что об интересе “сливочных” к Харри начали говорить далеко не только сегодня. Правда, есть и другой вариант: подписать Эрлинга Холланда.

Помнят об англичанине и в “Ювентусе“. Но этот вариант считается маловероятным: в Турине есть Роналду и Дибала, и, даже если уйдет Игуаин, найти всем достаточно игрового времени будет сложно. Да и ценник Кейна, если вдруг и опустится до 120-130 миллионов, в сочетании с требованиями по зарплате (1 млн. в месяц) не вписываются в бюджет “Старой Синьоры”.

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