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Англия

Молодые открытия сезона в АПЛ: версия экспертов ВВС
 21 апреля 2020 10:15 |
Молодые открытия сезона в АПЛ: версия экспертов ВВС
В Премьер-Лиге Англии слишком много денег крутится, и из-за этого местные клубы просто не могут не выполнить обязательства перед спонсорами и телетрансляторами – пусть и только летом, но все должно быть доиграно. Но все-таки пауза слишком затяжная, и, чтобы не скучать самим и не давать это делать читателям, эксперты занимаются составлением различных рейтингов и списков лучших. Не осталась в стороне и ВВС – там названо дрим-тим молодых открытий сезона.

Авторитетное британское медиа объявило символическую сборную 2019/2020 из молодых футболистов. Журналисты решили ограничиться только теми, кто на старте сезона по возрасту не прошел отметку свыше 21 лет. К тому же брались именно новые имена, открытия сезона. Потому такие звезды, как Александер-Арнолд с Уан-Биссакой, которые были на слуху и раньше, не включены в список.

На воротах оказался Аарон Рэмсдейл. У Англии сейчас очень много талантливой молодежи. И классных голкиперов, которые только сейчас заявили о себе. Ряд экспертов назвали лучшим стражем ворот Дина Хендерсона из “Шеффилда”. Но Аарон еще моложе, ему 21. Раньше Рэмсдейл выступал за клубы, выступающие в Лиге 1 и 2. А сейчас он – основной в “Борнмуте”: 28 матчей и только 30 пропущенных. И это в команде, которая сражается за выживание!

Половина из защитник четверки – футболисты “Челси”. Что не удивительно, ведь Лэмпард вообще охотно (пусть и во многом вынужденно) использует молодежь. Наконец-то начал оправдывать авансы Томори. Фикайо играл у Фрэнка в “Дерби” (а до этого – у Слуцкого в “Халле”), и сейчас сыграл полтора десятка матчей в АПЛ. Еще менее известен Рис Джеймс. 20-летний парень успел даже в Лиге Чемпионов забить. На противоположном фланге символической сборной – Брэндон Уильямс. Парню всего 19, и в этом сезоне успел провести 12 матчей в АПЛ (1+2) и 5 в Лиге Европы за “Манчестер Юнайтед”. А в середине обороны эксперты назвали Джафета Тангангу. С помощью этого 21-летнего футболиста Жозе Моуринью в 2020-м году пытается решить проблемы в обороне “Тоттенхэма”. Парень выходит почаще Давинсона Санчеса, Алдервейрелда и тем более Вертонгена, не пролонгировавшего контракт.

Тройка полузащитником выглядит очень интересно. Очень сильный футбол проводит парень, о котором год назад никто толком не знал, Букайо Сака. Он дебютировал в прошлом сезоне, но тогда провел в Премьер-Лиге 10 минут. А сейчас становится одним из игроков основной обоймы “канониров”: 18 матчей и 3 ассиста. А особенно хорош игрок в Лиге Европы: 2+4 в 6 матчах. А вот Мэйсон Маунт еще в прошлом сезоне был на слуху. Но, видимо, эксперты учли, что он тогда был футболистом “Дерби” из Чемпионшипа. Вернувшись в родной “Челси”, полузащитник, зимой отпраздновавший 21-летие, стал ключевым игроком: 6 голов и 5 перед в 29 встречах. Компанию представителям грандов стал игрок клуба-аутсайдера, “Норвича” – Тодд Кэнтуэлл. 22-летний “канарейка” забил 6 голов при 2 передачах, и заинтересовал “Манчестер Юнайтед”.

Очень перспективна троица нападения. Опять же, Мэйсон Гринвуд появлялся несколько раз в составе “красных дьяволов” и в прошлом сезоне. Но в этом он начал приносить реальную пользу: по 5 голов в АПЛ и Лиге Европы. Безусловно, открытием стал Габриэл Мартинелли. Скауты “Арсенала” сработали великолепно. 18-летний футболист “Итуано” сыграл уже 14 матчей в Премьер-Лиге, забив трижды. А ведь есть еще 4 мяча в кубке и 3+3 в Лиге Европы! В общем, уход Обамеянга не станет такой уж трагедией. Третьим стал Исмаила Сарр из “Уотфорда”. Сенегалец был хорош во французской Лиге 1 (18+19 в 90 играх, в том числе 8+8 за “Ренн”). Но в Англии 22-летний африканец стал новым именем. И отлично проявил себя: 5 голов и 4 ассиста.

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