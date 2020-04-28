Амбициозные планы новых владельцев Ньюкасла: известны первые трансферные цели

В Англии сейчас вовсю обсуждают сделку о продаже “Ньюкасла”. Она многим не нравится, от компаний из Катара и до правозащитников, но, скорее всего, Майк Эшли все же продаст свою собственность, в которую годами ничего не вкладывал. И это обещает превратить “сорок” в одного из новых грандов. Потенциально именно они, а не клубы из Манчестера, Лондона или “Ливерпуль”, будут самым богатым клубом АПЛ. И сразу же намерены подтвердить это на деле, приобретя ряд новых игроков.

Новые инвесторы уже намерены ставить максимальные задачи уже на следующий сезон. Перед Стивом Брюсом ставят такую цель, как выигрыш путевки в Лигу Чемпионов. Для этого нужно будет выигрывать место не ниже 4-го (может быть, 5-го, если “Манчестер Сити” не избавится от наказания УЕФА, или если кто-то из англичан не выиграет нынешний розыгрыш международного турнира). Не исключено, что нынешнему тренеру не предоставят шанс поработать в разбогатевшем клубе, и, возможно, летом заменят его на кого-то из топовых наставников. Вариантов немало, от возвращения Бенитеса и до приглашения Почеттино или Аллегри.



В любом случае, менеджер, кто бы он ни был, получит серьезный трансферный бюджет. Пока другие клубы готовятся урезать расходы, а цена футболистов падает, “Ньюкасл”, по инсайдерским данным, планирует потратить десятки миллионов. Журналисты заверяют, что на укрепление состава своего нового детища саудиты готовы найти порядка 230 млн. евро.



При этом пока что акцент планируется на опытных, матерых футболистах, чуть ли не ветеранах. Как только было сказано, что покупка близка к оформлению, “Ньюкаслу” начали приписывать интерес к Артуро Видалю. А ведь чилиец намеревался отправиться к Конте, в “Интер”. Любопытно, как новый менеджмент “сорок” будет пытаться его уговорить передумать…



Приоритетным считается приглашение Эдинсона Кавани. Причем как раз на него и вовсе не придется тратить много денег – уругваец уже летом покинет ПСЖ, став свободным агентом. И тогда уже никто в Париже не сумеет его удержать, как было в январе, когда “Матадора” не отпустили в “Атлетико”. Испанцы, к слову, не забыли о 33-летнем латиноамериканце, и все рак же хотят его подписать. А ведь есть еще как минимум “Наполи” и “Фламенго” с “Бокой Хуниорс”. Непросто будет выиграть спор за опытного нападающего, но пока что в “Ньюкасле” настроен оптимистично.



В полузащите могут появиться другие звездные ветераны. И при этом совершенно бесплатно. Так как в “Ньюкасл” хотят заманить таких реактивных, несмотря на возраст, крайков, как Дрис Мертенс с Виллианом. Казалось, что бельгиец уже договорился о новом контракте с “Наполи”, но его так и не успели подписать из-за карантина. Сейчас, возможно, планы изменились, то ли у клуба, то ли у футболиста, и за парня идет непростая борьба. Сарри просит “Ювентус” подписать своего бывшего подопечного, на 2 года готов приютить Мертенса “Интер”. Также в числе претендентов называют и клубы АПЛ, прежде всего, “Челси”.



“Аристократы” же практически потеряли шансы оставить Виллиана. Но из-за коронавируса и другие клубы не спешат подписывать бразильца, как минимум, на его условиях. От этого варианта отказалась “Барселона”, которая в январе звала футболиста к себе. Не готова платить много и “Рома”. А вот “Ньюкасл”, тем более с новым владельцем и их широкими возможностями… Общение с агентами экс-игрока “Шахтера” и “Анжи” уже началось.