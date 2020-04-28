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Англия

Эд Вудворд рассказал, как стоит относиться к слухам о покупках Манчестер Юнайтед
 28 апреля 2020 15:08
Эд Вудворд рассказал, как стоит относиться к слухам о покупках Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” после ухода сэра Алекса переживает затяжной спад, из которого его не смог вывести клуб ни ван Гал, ни Моуринью. Да и не факт, что у Сульшера получится, хотя в 2020-м команда начала демонстрировать признаки оздоровления. Тем не менее, при всех неудачах, “красные дьяволы” остаются одним из самых популярных и богатых клубов Англии, да и мира. И от них ждут, конечно же, только самых громких трансферов. Но оправданы ли такие слухи?

Эд Вудворд достаточно прямолинейно высказался о той ситуации, в которой пребывает весь трансферный рынок. По мнению вице-президента “Манчестер Юнайтед”, не стоит никому иметь иллюзий насчет масштаба тех проблем, что переживает а нынешних условиях футбольная индустрия. Менеджер понимает, что все клубы, и МЮ тоже, столкнулись с необычным делом. И это, без сомнения, точно скажется на летнем трансферном окне.

Вудворд успокаивает болельщиков “Манчестер Юнайтед” – для них безоговорочным приоритетом будет оставаться успехи команды в будущем. Но Эд делает оговорку – следует учитывать влияние форс-мажорных обстоятельств на всю спортивную отрасль. Пока что не понятны временные рамки следующего трансферного “окна” – скорее всего, их будут сдвигать, но не понятно когда. Вторым важным фактором менеджер называет “финансовую картину” в целом. Только когда будет понятно, что будет с “окном” и деньгами, можно будет говорить том, что началось возвращение к нормальной, привычной жизни.

Директор “манкунианцев” призывает не особенно верить слухам. Когда пишут о приобретении в 2020-м году клубом новичков за сотни миллионов фунтов, то, по мнению Эда, при этом просто игнорируются нынешние реалии, с которыми сталкивается сейчас “Манчестер Юнайтед”. И не только он, но и спорт в целом…

В чем-то эти заявления имеют основания. Расходы придется сократить всем, и МЮ в этих условиях – не исключение. Например, сворачивается интерес гранда к Харри Кейну. Нет, на “Олд Траффорд” все равно желательно найти нового центрфорварда. Но “Тоттенхэм” хочет за своего капитана просто невероятные суммы, и из-за этого “красные дьяволы” даже не желают ввязываться в переговорный процесс со “шпорами”.

Но варианты усиления атаки все же ищут. С одной стороны, напрашивается вариант с выкупом Игало – Одион успел позитивно проявить себя за время, проведенное в аренде. Но переговоры с китайцами, которые все еще владеют правами на нигерийца, обещают быть непростыми. Есть альтернатива буквально “под рукой” – Обамеянг. Пьер-Эмерик не продлевает контракт с “Арсеналом” и хочет уйти. Но настораживает возраст габонца – ему 30.

Обсуждается вариант с Белотти. Андреа явно перерос уровень “Торино” и давно думает о переезде в более сильный клуб. Не исключено, что это будет и “Манчестер Юнайтед”, которому может пригодиться “Петушок” со своими игровыми качествами. Но смущает то, что итальянцы очень редко хорошо проявляют себя в АПЛ, да и вообще за пределами “Сапога”.

Вот от чего не намерены отказываться, так это от приглашения Санчо. Джейден тоже будет не дешевым, но все же в этом случае падение цен может пойти на пользу английскому гранду. Тем более что в дортмундской “Боруссии” уже смирились с уходом вингера. На тот случай, если что-то сорвется, держат еще и такие варианты, как приглашение Усмана Дембеле или Федерико Кьезы. Тоже, кстати, далеко не дешевые…

Не помешает МЮ и еще один защитник. Вот тут не будет особо дорогих покупок. Клуб намерен дать шанс тем, кто не блистал в этом сезоне, но в чьем классе и опыте нет сомнений. На “Олд Траффорд” может перебраться Годин – у Диего не заладилось в “Интере”. Кроме того, “красные дьяволы” – один из главных претендентов на Умтити. От Самуэля “Барселона” надеется избавиться и не будет требовать слишком много.

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