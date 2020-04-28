Несмотря на коронавирус, Клопп планирует громкие подписания в межсезонье

В прошлом году Юрген Клопп снова всех удивил. Хотя его “Ливерпуль” все же драматично проиграл чемпионский марафон “Манчестер Сити”, немец огорошил решением оставаться без новичков. Время показало, что он был, часто бывает, прав – его команда побила массу рекордов и безоговорочно лидирует в АПЛ. По мнению многих, это лучшие “красные” не только за всю историю Премьер-Лиги, но и вообще за всю историю. Тем не менее, все идет к тому, что “мерсисайдцы” готовятся к активности в следующее “окно”.

Безусловно, и на “Энфилде” ощущают негативный эффект от нынешнего “коронавирусного” кризиса. Но, с другой стороны, и игроки становится дешевле, и, значит, доступнее. Примечательно, что Юрген Клопп даже связывался лично с отцом Мбаппе. Немец выяснял, не хотел бы Килиан отправиться развивать карьеру не в Примеру, где его ждет “Реал” с Зиданом, а в Англию. То есть немец видит перспективу в ситуации и не сомневается, что потенциально средства на такую сделку, как покупка звездного футболиста, найдутся у “Ливерпуля”.



Парочку приобретений сделать придется. В желание уйти Садио Мане не особенно верится, скорее, это слухи, ведь сенегалец не раз демонстрировал лояльность к “Ливерпулю”. Но кое-кто из игроков точно уйдет. Да, Лаллана, Ловрен, Шакири, то есть те, о которых пишут больше всего – это не игроки основной обоймы. Но и их нужно заменить, да и нынешний сезон показывает, что проблемные места у команды есть.



Прежде всего, следует закрыть историю вокруг Вернера. Тимо – как раз такой “чистый” нападающий, которого у Клоппа просто нет. Точнее, есть, в лице Ориги, но все же Дивок не выглядит как футболист, уровнем достигающий “Ливерпуля”. Хотя бельгиец и забивал немало важных голов. Вроде бы как Юрген уговорил земляка. Теперь осталось договориться с “РБ Лейпцигом”. Отступные превышают 50 миллионов фунтов – не самые громадные деньги, по сравнению с ценником того же Кейна. Но в нынешних реалиях “красные”, скорее всего, попытаются скостить сумму…



Ищут, похоже, в “Ливерпуле” и вингеров. С учетом того, что уйдут Лаллана с Шакири, и правда игроков такого амплуа на “Энфилде” может и не хватать. Любопытно, что Клопп, видимо, не против пригласить опытных футболистов, которые становятся свободными агентами. “Красным” приписывают интерес к Дрису Мертенсу и Виллиану. Тем более что бельгиец еще и может безболезненно занять и позицию центрального нападающего. То, как он играет, в Англии после встреч в последних 2 розыгрышах Лиги Чемпионов запомнили… А вот от борьбы за Санчо, похоже, отказываются.



Также постараются укрепить середину поля. Есть Хендерсон и Вейналдум, прогрессирует Фабиньо, а вот по Наби Кейта есть вопросы. Клоппу приписывают желание переманить из “Интера” такого бойца, как Брозович. Марцелло якобы даже просматривали на февральском дерби с “Миланом”. Но выложить требуемые 60 миллионов за вице-чемпиона мира “красные” не спешат. За такие же примерно деньги можно попробовать приобрести перспективного Камавинга. Парень из “Ренна” на 10 лет моложе хорвата.



Одной из основных задач на “окно” будет и поиск нового центрбека. Хотя Гомес и прогрессирует, но все же он не равен ван Дейку. К тому же Ловрен тоже близок к уходу. На освободившееся место планируется приобретение Диего Карлоса из “Севильи”. Но за него, во-первых, нужно посоревноваться с “Барселоной” и, главное, пока что “Белая Андалусия” не готова отпускать бразильца. А клаусула у него 75 миллионов… Из-за этого “красные” изучают альтернативы. Упамекано, похоже, можно вычеркивать, он нацелился на “Баварию”. Но остаются еще Хименес с Бастони.