Почеттино может вести переговоры о трудоустройстве с любым клубом – кто получит перспективного наставника?

Хотя сейчас футбол на паузе, и пока что только обсуждаются планы по возобновлению сезона в отдельных странах. Тем не менее, активно обсуждаются возможные переходы. Но не менее важна и судьба тренеров – хватает тех, кто заскучал без дела не из-за карантина, а в связи с “безработицей”. Одна из главных интриг лета в том, где же вернется к работе Почеттино. На такого специалиста претендентов хватает.

Маурисио был уволен в ноябре прошлого года. Остается открытым вопрос, насколько это помогло “Тоттенхэму” – при Жозе Моуринью резкого улучшения не наступило. Так как отставка аргентинца была инициирована руководством клуба, ему (и тренерскому штабу) выплачивался оклад – а это, на секундочку, 8,5 миллионов фунтов ежегодно. Даниэл Леви даже был вынужден весной простить специалиста согласиться снизить выплаты. Но сейчас, по истечении полугода с момента расставания, Почеттино становится свободным от любых обязательств перед “шпорами”. И тот, кто назначит его главным тренером, не будет вынужден торговаться с лондонским клубом.



Сам “Поч” надеется вернуться. Не без юмора специалист поделился с журналистами планами “прежде чем умереть” вернуться в Лондон. Он хочет снова поработать с “Тоттенхэмом”, желает почувствовать, как это – выиграть со “шпорами” трофей. Пока что у него было 2 финала с англичанами, в Кубке Лиги-2015 и прошлогодней Лиге Чемпионов. Оба завершились поражениями, и это не устраивает амбициозного латиноамериканца. Кроме того, такую победу менеджер расценивает как отдача долга перед “потрясающими” болельщицами команды. Впрочем, и сам Маурисио говорит, что это может случиться через 5, а то и 10 лет. Столько он без работы скучать не будет.



Предложений у Почеттино, конечно же, хватает. Сам же он говорил о намерении остаться в Премьер-Лиге. Да, также Маурисио называл родным городом Барселону (хотя одновременно заверял, что не возглавит “сине-гранатовых”) и рассуждал, что было бы круто вернуться в “Ньюэллс”, еще и в компании с Месси. Но самыми актуальными планами у специалиста остается работа в АПЛ. Он уверен, что еще не сказал тут своего слова.



Кандидатура аргентинца заинтересовала “Ньюкасл”. У “сорок” сейчас новые инвесторы, из Саудовской Аравии. Они намекают на желание вбухать в проект громадные деньги. И, среди прочего, ищут для потенциального нового гранда соответствующего наставника. И Почеттино называют приоритетом для новых собственников. Они даже готовы сделать Маурисио одним из самых высокооплачеваемым наставником Туманного Альбиона, да и мира. По инсайдерской информации, 48-летнему тренеру предложен контакт с 19-миллионным окладом. Но есть загвоздка: в любом случае, смену собственника “Ньюкасла” должны одобрить британские власти, в том числе руководство АПЛ. А саудиты как инвесторы многих настораживают – у страны не лучшая репутация в Европе. Да и Катар, давний соперник, уже закрепившийся в Англии, делает все, чтобы сорвать сделку вокруг “сорок”.



Возможно, Почеттино решит подождать. За ним не раз охотились такие гранды, как “Реал” с “Манчестер Юнайтед”. До прерывания сезона не все получалось у Зидана в Мадриде и у Сульшера на “Олд Траффорд”. Не исключено, что в случае отсутствия серьезных успехов в концовке розыгрыша, как минимум кого-то из них уволят. И тогда в одну из первых очередей вспомнят об аргентинце – в нем видят оптимального преемника что для француза, что для норвежца – пусть Вудворд и скептически говорит о летних планах МЮ. Так что, возможно, Маурицио сейчас стоит перед непростым выбором: или согласиться на роль менеджера нового проекта, который только набирать обороты, или рассчитывать, что все же подвернется шанс поработать с настоящим грандом. Что же выберет наставник?