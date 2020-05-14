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Англия

Матчи чемпионата Англии может показать бесплатно YouTube
 14 мая 2020 09:40 |
Матчи чемпионата Англии может показать бесплатно YouTube
Клубы АПЛ пришли к предварительному соглашению, что сезон возобновится 12 или 19 июня. Эти даты по-прежнему нельзя считать официальными, но вероятность рестарта чемпионата именно в это время весьма высока.

Также стали известны некоторые подробности трансляций игр, о котором сообщило издание Sportsmail. Само расписание едва ли претерпит изменения: одна встреча будет сыграна в пятницу, по четыре игры – в субботу и воскресенье, последний – 10-й матч – в понедельник.

Главным же отличием станет появление игр на одной из стриминговых площадок или видеосервисов. На текущий момент фаворитом среди них является YouTube. Впрочем, появления на видеоресурсе топовых игр ждать не приходится, поскольку право первого выбора будет у телеканалов, обладающих главным пакетом – Sky Sports и BT Sport. Тем не менее на сегодняшний день говорится о том, что бесплатно показаны будут пять игр каждого тура, что представляет собой уже большой подарок футбольным болельщикам.

Чемпионат Англии по-прежнему является самым популярным футбольным соревнованием среди национальных турниров не только в Европе, но и за её пределами.

© LiveResult.Ru
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