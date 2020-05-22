Амбициозные планы Челси: клуб Абрамовича хочет обновить состав в межсезонье

Нынешний сезон должен был стать “переходным” для “Челси”. Многие считают, что руководство ожидало резкого спада, связанного с уходом Азара и запретом на трансферы. Потому и звали популярного на “Стэмфорд Бридж” Лэмпарда, что рассчитывали на благосклонность “Стэмфорд Бридж” к осечкам команды Фрэнка. Без них не обошлось, чего стоят 0-3 с “Баварией” в Лиге Чемпионов дома. Тем не менее, именно “аристократы” уверенно идут в АПЛ сразу за тройкой лидеров, то есть явно превосходят прогнозы на этот сезон.

“Лэмпс” теперь, похоже, пользуется не только поддержкой фанатов, но и реальным доверием со стороны руководства. На это лето запланировано дальнейшую перестройку, обновление состава. Уже подписан Зиеш, подумывают о возможной замене Кепе (причем им может стать еще один “аяксид”, Онана). Но это далеко не единственные трансферные цели “синих”.



Понятно, что даже гранды АПЛ ощущают дефицит средств. Для “Челси” это, возможно, не так актуально, после года экономии. Но все же серьезным источником финансирования приглашения новичков для лондонской команды – это продажа тех, кто стал не нужен. К таковым относят тех, кто роздан в аренды, прежде всего Бакайоко. Также постараются продать не играющих почти при нынешним наставнике – Маркоса Алонсо и Эмерсона, Батшуайи и Дзаппакосту.



При этом всех подряд отпускать не будут. Хотя пишут о возможном уходе Жоржиньо в “Ювентус”. Но такое было возможно только в виде обмена на Пьянича. Поскольку Миралем предпочитает вариант с “Барселоной”, Сарри не сможет воссоединиться со своим любимцем, которого и приводил за собой в Лондон. Также инсайдеры говорят о желании клуба удержать Нголо Канте. Хотя многим и кажется, что француз не вписывается в игру нынешнего “Челси”, Лэмпард уверен, что сумеет максимально использовать потенциал чемпиона мира.



Кроме продажи футболистов, будут и другие потери в составе. Точно уходит Педро – он признается, что не рассматривает вариант с подписанием нового контракта с “синими”. Также фактически смирились с решением уйти и Виллиана. Под вопросом и Жиру, который хочет играть в основе, что ему не гарантируют в Лондоне.



Такие серьезные бреши нужно будет закрывать новичками. На фланге обороны Лэмпард видит игрока сборной Англии, Бена Чилуэлла, хотя и понимает, что с “Лестером” будет сложно договориться. Впрочем, у клубов хорошие отношения, останется только согласовать цену.



Самая амбициозная цель на межсезонье – пригласить Джейдона Санчо. Тут есть две проблемы: во-первых, за игрока дортмундская “Боруссия” требует 100 миллионов фунтов и не намерен больше опускать. Во-вторых, на 20-летнего англичанина претендует еще и “Манчестер Юнайтед“, у которого возможности, пожалуй, повыше. Хотя не исключено, что из-за нынешнего кризиса талантливый футболист застрянет в Германии еще минимум на год.



Давно хотел Лэмпард получить еще одного нападающего. Да, Абрахам хорош, но молод – кто гарантирует, что он и следующий сезон проведет на таком же уровне? Кроме того, в случае ухода Жиру и продажи Батшуайи у Тэмми вообще не будет альтернативы. Для создания конкуренции у “Лиона” хотят выкупить Дембеле. Но на Муссу хватает и других претендентов, поэтому в Лондоне прорабатывают и другие варианты. Не будут “аристократы” против, если к ним присоединится Обамеянг, что не желает оставаться в “Арсенале”. Не сдались “синие” и в борьбе за молодого Тимо Вернера.