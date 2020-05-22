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Англия

Лондонский Арсенал может в межсезонье поменять свое нападение
 22 мая 2020 07:41 |
Лондонский Арсенал может в межсезонье поменять свое нападение
Один из тех клубов, что надеется исправить ситуацию в Английской Премьер-Лиге после возобновления сезона – это лондонский “Арсенал”. При Артете команда вроде бы и прибавила, но все же 40 очков в 28 матчах по праву считается крайне слабым результатом, и не удивительно, что пока что “канониры” идут только на 9-й позиции.

Да, шансы еще есть: для выхода в Лигу Чемпионов, скорее всего, будет достаточно занять 5-е место и, значит, нужно отыграть 5 очков у “Манчестер Юнайтед”. При наличии поединка в запасе это не спортивная “миссия невыполнима”. Но в команде, похоже, не верят некоторые в перспективы и заняты больше поиском нового клуба для себя.

Давно уже засобирался на выход Обамеянг. Пьер-Эмерик надеялся уйти еще зимой, но тогда все дальше слухов не пошло. Сейчас вариант с “Барселоной“, что казался наиболее вероятным в январе, становится не актуальным: “сине-гранатовые” сосредоточены на обмене Лаутаро Мартинеса. Габонцу придется искать другие, новые варианты. Среди таковых называли даже “Реал” – неужели нападающий реализует мечту своего дедушки, все же сыграв в Мадриде? Определенный интерес к персоне форварда есть, но много Флорентино Перес летом тратить не намерен. Впрочем, у результативного голеадора хватает вариантов. За ним следил “Челси“, но, возможно, пролонгировав контракт с Жиру, “аристократы” свернут свой интерес. Не исключают, что “Оба” вернется в Италию – Конте не против, чтобы именно Пьер-Эмерик заменил Лаутаро. Но в истории намечается новый поворот: СМИ узнали, что летом габонца постарается приобрести ПСЖ. Из Парижа уедет Кавани, и, возможно, Икарди. Обамеянг может кого-то из них заменит.

Скорее всего, попрощаются и с Ляказеттом. Александр вроде бы и неплох, вот и в этом сезоне у него 7+3 в 20 матчах. Но все же закрепиться в основном составе у него окончательно так и не получается ни при одном наставнике “Арсенала”. Не нравится руководству клуба и недисциплинированность француза. Он несколько раз попадался с нарушением режима во время нынешнего карантина. Недавно футболиста поймали на вдыхании веселящего газа… В общем, 28-летнего Александра удерживать не будут. Наиболее вероятный вариант для него – уход в “Атлетико“. Симеоне давно требуется новый нападающий и, помимо Кавани, он еще с зимы интересуется Ляказеттом. В свою очередь, в Мадриде хотят избавиться от другого француза, Тома Лемара, что провалился в Испании. И, возможно, в итоге клубы организуют обмен этими исполнителями.

Но если эта пара уйдет, то с кем останутся “канониры”? В обойме будут только молодые, пусть и талантливые, Сака, Мартинелли и Нкетиа. Конечно же, нужно все же подписать еще хотя бы одного нападающего. Примечательно, что снова рассматриваются “французские” варианты. Более амбициозный вариант – голеадор “Боруссии” (Менхенгладбах), Алассан Плеа. Вот только 27-летний игрок, во-первых, стоит от 50 миллионов евро, во-вторых, игрок, сделавший 9+8 в 29 поединках этого сезона, интересует также “Тоттенхэм”, “Лестер” и “Манчестер Юнайтед”. Есть и более дешевая альтернатива. В скромном “Амьене” хороший сезон проводит Серу Гирасси. 24-летний форвард отметился 9 голами в 23 матчах Лиги 1. За игрока, чей контракт рассчитан только до 2022-го, будут просить всего 8-10 миллионов. Конкурентами “канониров” тут выступят “Брайтон”, “Борнмут” и “Вест Хэм”. Уж у таких команд выиграть спор и такую сумму найти “Арсеналу” точно по силам должно быть.

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