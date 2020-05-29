Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня двумя играми

Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня. В рамках игрового дня будут сыграны два поединка: «Астон Вилла» примет у себя дома «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Арсеналом». Обе встречи проведут без зрителей на трибунах, сообщает Telegtaph.

Также АПЛ планирует провести ещё одну встречу 19 июня, все остальные матчи состоятся в выходные дни.



Чемпионат Англии планируется завершить до 2 августа, чтобы в этот день провести финал Кубка Англии.



Лига специально вынесла два матча до полного рестарта Премьер-лиги, чтобы уравнять количество игр для каждой из 20 команд, участвующих в розыгрыше. Начиная с 19 июня каждому клубу предстоит сыграть по девять встреч, без учёта кубковых матчей для тех команд, что остались в розыгрыше.



Таблица чемпионата Англии по футболу



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