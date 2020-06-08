У бомбардира из Вулверхэмптона заманчивый ценник

В Англии все еще только готовятся к рестарту Премьер-Лиги – объявлено расписание первых после возобновления туров. Одной из интриг концовки будет выступление “Вулверхэмптона”. Еще 2 года назад, в позапрошлом сезоне, команда играла в Чемпионшипе. А сейчас наступает на пятки “Манчестер Юнайтед”, споря за 5-е место. Ценой этой позиции, с громадной вероятностью, будет пропуск в Лигу Чемпионов. А дистанция между клубами составляет всего 2 очка!

Одна из надежд “Вулверхэмптона” – игра Рауля Хименеса. Мексиканец, перейдя к “волкам”, просто вышел на новый, более высокий уровень. В первом же сезоне в АПЛ латиноамериканец забил 13 голов – столько, сколько за 2 года в португальском чемпионате в составе “Бенфике”. В этом сезоне Хименес уже повторил этот показатель на внутренней арене. Причем прибавил еще и 9 мячей в Лиге Европы. Кроме того, Рауль еще не жаден, и достаточно регулярно снабжает своих партнеров по клубу голевыми передачами.



Мексиканского форварда вполне можно называть звездой английского футбола. При этом, как узнали эксперты, отступные у футболиста невысоки – всего лишь выложив 18 миллионов фунтов (в долларах США – 23), можно забрать его из “Молинью”. Да, есть и “но”: месяц назад Хименесу исполнилось уже 29. Но сочетание стоимости и статистики Рауля позволяют ему рассчитывать на большой шанс. Сразу несколько топ-клубов планируют заполучить его в свой состав.



За футболистом давно следит “Манчестер Юнайтед”. Риск потерять Игало уже исчез – китайцы все же разрешили нигерийцы остаться в Англии до конца календарного года. Но все же еще один игрок в группе атаки для “красных дьяволов” не помешает. Сульшер не против, чтобы рядом с молодыми и перспективными Рашфордом и Гринвудом был опытный мексиканец. Правда, пока что к конкретике не переходят, хотя уже наступило лето.



Конкуренцию МЮ хочет составить “Арсенал”. Лондонский клуб рискует в межсезонье остаться одновременно и без Обамеянга, и без Ляказетта. В таком случае “канонирам” обязательно нужно будет подписывать нового форварда. Называют фамилии многих бомбардиров. Но далекое не все согласятся перебраться в Лондон, к команде пусть и славной и популярной, но не играющей в Лиге Чемпионов. А вот для Рауля это может быть определенный шаг вперед в карьере. Да и невысокий ценник – плюс для “Арсенала”, который не особенно сейчас богат.



Может мексиканец вернуться в Испанию. Из родины он перебрался как раз в Примеру, в “Атлетико”, где напрочь провалился. Но сейчас к нему присматриваются “Реал” с “Барселоной”. Если для каталонцев это явный запасной вариант, для подстраховки на случай неудач в сагах с Лаутаро Мартинесом и Неймаром, то “сливочным” нападающий не помешает. Там готовят чистку и могут избавиться даже от Йовича. В итоге Хименес может стать дублером-конкурентом для Бензема. Рауль, кстати, сказал, что переход в состав одного из грандов Ла Лиги – возможность, которую нельзя упускать.



Еще один вариант для Хименеса – “Ювентус“. Игуаин явно не намерен оставаться в Италии – он намерен вернуться в Аргентину. Не получилось подписать Икарди, которого выкупил ПСЖ. В Турине изучают альтернативные варианты, и одним из них считается мексиканец из “Вулверхэмптона”. Тем более что у него невысокий ценник, что заставляет активно торговаться с англичанами.