«Вест Хэм» не планирует продавать Ярмоленко

Футбольный агент Сергей Серебренников поделился мнением о будущем украинского полузащитника Андрея Ярмоленко , ныне выступающего в английской Премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм». «Клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда хотят продать игрока, об этом заявляют, а в отношении Андрея от англичан таких заявлений не было. Он обязательно поможет «Вест Хэму» в оставшихся матчах сезона и будет играть в Англии дальше», - сказал Серебренников.



Напомним, что 30-летний хавбек перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018-го года. Его трудовое соглашение с «молотобойцами» рассчитано до середины 2022-го года. В сезоне-2019/2020 чемпионата Англии, приостановленном из-за коронавируса, Ярмоленко сыграл 15 поединков, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.



Сергей Гумен