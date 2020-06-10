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Англия

«Вест Хэм» не планирует продавать Ярмоленко
 10 июня 2020 18:16 |
«Вест Хэм» не планирует продавать Ярмоленко
Футбольный агент Сергей Серебренников поделился мнением о будущем украинского полузащитника Андрея Ярмоленко, ныне выступающего в английской Премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм».

«Клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда хотят продать игрока, об этом заявляют, а в отношении Андрея от англичан таких заявлений не было. Он обязательно поможет «Вест Хэму» в оставшихся матчах сезона и будет играть в Англии дальше», - сказал Серебренников.

Напомним, что 30-летний хавбек перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018-го года. Его трудовое соглашение с «молотобойцами» рассчитано до середины 2022-го года. В сезоне-2019/2020 чемпионата Англии, приостановленном из-за коронавируса, Ярмоленко сыграл 15 поединков, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Сергей Гумен

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