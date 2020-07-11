Эктор Бельерин может покинуть в межсезонье лондонский Арсенал

“Арсенал” играл против “Лестера”. И обидно упустил победу, пропустив от Джейми Варди на 84-й минуте. Среди тех, кто был в это время на поле в составе “канониров”, был и Эктор Бельерин . Это, возможно, один из последних матчей 25-летнего испанца в Лондоне – пишут, что он готовится покинуть столицу Великобритании. Бельерин помнит еще Артету на поле. Эктор прибыл из “Барселоны” еще тинэйджером, в 2011-м году. А с 2013-го начал играть в основном составе. Микель же повесил бутсы на гвоздь спустя 3 года, отправившись помогать Гвардиоле. Фуллбек же остался в “Арсенале” (уже более полутора сотен матчей только в АПЛ), и стал свидетелем того, как деградировал клуб. Все, что он тут выиграл – кубки и суперкубки Англии 2015-го и 2017-го года. И, по слухам, 25-летний футболист, как и Обамеянг, серьезно разочарован отсутствием внятных амбиций “канониров”, что перестали в Лигу Чемпионов попадать. Бельерин намерен что-то изменить в своей карьере.



Эктор все еще неплохо котируется. У испанца были проблемы с игровой практикой в нынешнем сезоне, в том числе из-за травм. Но из 14 матчей АПЛ только 3 были в 2019-м году. И сразу 6 – после возобновления чемпионата, причем только против “Норвича” фуллбек выходил на замену. При том, что Бельерину в марте исполнилось только 25, спрос на него ожидаемо высок. И, несмотря на то, что контракт рассчитан еще на 3 года, все же “Арсенал”, похоже, не будет любыми средствами удерживать футболиста.



Бельерин может вернуться на родину. Агент Эктора не раз говорил, что в Примере сразу несколько клубов следят за его подопечным. Писали о том, что своего воспитанника может вернуть к себе “Барселона“, которой пригодится крайний защитник. Упоминался в слухах и мадридский “Атлетико” с “Бетисом“. Но наиболее последовательна “Севилья“. Именно “Белая Андалусия”, если верить журналистам, сейчас ближе всего к соглашению. Причем как с самим футболистом, так и с его клубом. Посмотрим, сумеет ли Рамон Мончи закрыть успешно эту сделку.



Альтернатива для Эктора – переезд в Италию. Сразу 2 гранда из Серии А сейчас проявляют интерес к такому подписанию. Уже достаточно давно за испанцем следит “Интер” – похоже, Антонио Конте намерен и дальше продолжать ставку на футболистов из АПЛ, чьи возможности он изучил за время работы в “Челси”. Но так просто конкуренту усиливаться не намерен “Ювентус“. В Турине тоже следят за ситуацией вокруг фуллбека.



Называли в числе претендентов и ПСЖ. Париж покинули свободными агентами сразу несколько защитников. В том числе и Тома Менье, который перебрался в “Боруссию”. Писали, что Леонардо и Тухель не против закрыть дыру на правом фланге именно с помощью Бельерина. Для “Арсенала” это – шанс неплохо заработать на Экторе. СМИ упоминали, что французы готовы выложить до 30 миллионов евро в качестве отступных.



Не факт, что Бельерин уйдет. Да, Эктору не все нравится в нынешнем “Арсенале”. Но он хвалил изменения, которые происходят при Артете. И, главное, когда-то говорил, что его цель – дорасти до статуса капитана клуба. Вполне возможно, что многое решит концовка сезона: что получится у клуба (помним, что “канониры” уже в полуфинале кубка Англии), и насколько активно будет использовать испанца Артета в концовке сезона.